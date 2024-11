Ce regulă strictă i-a impus Victor Slav fiicei sale și a Biancăi Drăgușanu: „Mă manipulează. Încerc să îi explic”

Victor Slav a vorbit despre relația cu fiica lui de opt ani. Iată ce interdicții îi impune Victor Slav Sofiei!

Sofia locuiește cu mama ei, Bianca Drăgușanu, însă cei doi părinți își împart angajamentele și au grijă să îi ofere un mediu armonios. Invitat în podcastul lui Giani Kiriță, fostul concurent de la Asia Express a dezvăluit ce regulă strictă i-a impus fetei sale atunci când stă la el.

Citește și: Cum a început povestea de dragoste dintre Victor Slav și Selina! Foștii concurenți Asia Express sunt împreună de 5 ani

Victor Slav, despre regula strictă pe care i-a impus-o fiicei sale atunci când stă la el

Fostul concurent Asia Express a povestit cum se înțelege cu fiica lui și de ce regulă trebuie să țină cont fetița atunci când se află la el. Victor Slav a dezvăluit că îi permite fiicei sale să folosească telefonul mobil doar în weekend, atunci când este la el.

Articolul continuă după reclamă

„Da, din păcate este o problemă gravă în zilele noastre. Și, da, are telefon. E mai problematic la mine. Dacă nu stă cu mine, încerc eu pe cât posibil… are telefon, s-a pus acum o regulă – nu are telefonul decât în weekend. Când a fost în vacanță, l-a avut la discreție, dar acum, pentru că a început școala, doar în weekend și cumva controlat. Voiam să pun o aplicație care arată cum închide telefonul, deschide, vezi unde a intrat, vezi tot. La asta lucrez acum”, a mai spus Victor Slav, potrivit Cancan.

Victor Slav a recunoscut că este „manipulat” de dorințele fiicei sale. El a povestit că este permisiv cu Sofia și încearcă să îi facă toate poftele, însă dorește să îi insufle și valori precum empatia și generozitatea.

„Mă manipulează. Vrea multe jucării. Încerc să-i explic că avem foarte multe jucării și că nu avem ce să facem cu ele. Îi spun: „Vezi că nu ai cum să te joci cu toate. Ce facem cu ele? Hai să le dăm și copiilor care nu au’. Vreau să fie responsabilă cu lucrurile astea. Dar e foarte șmecheră. S-a gândit în felul următor: „Ok, pe astea le dăm, că suntem copii buni și dăm celor care nu au. Acum avem mai puține, deci putem să mai luăm’. Am făcut o faptă bună, am dat, hai să mai luăm”, a mai precizat Victor Slav, potrivit sursei citate mai sus.

Citește și: Cum se menține în formă Victor Slav. Lista cu alimente pe care le consumă modelul

Mesajul transmis de Victor Slav fiicei sale, de ziua ei de naștere

Victor Slav a făcut un scurt videoclip cu imagini de la petrecerea organizată în cinstea Sofiei pe care l-a postat ulterior pe pagina lui de Instagram, însoțit de o urare emoționantă.

„La mulți ani copil bun! Dumnezeu să te binecuvânteze doar cu bine și frumos”, a fost mesajul pe care concurentul de la Asia Express i l-a transmis fiicei lui, în urmă cu două luni.

„La mulți ani frumoși și sănătoși frumusețe mică!!”/„Să-ți trăiască fata, Victor!”/„La mulți ani, copil frumos, copilărie fericită”, au reacționat imediat și internauții la imaginile de la aniversarea ei.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările