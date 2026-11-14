Gabi Torje, mesaj pentru fani după finala Asia Express. Ce le-a cerut câștigătorul de pe Drumul Mătăsii

Gabi Torje le-a transmis un mesaj fanilor la trei zile de la difuzarea finalei Asia Express - Drumul Mătăsii. Iată ce promisiune le-a făcut.

Finala Asia Express - Drumul Mătăsii a fost una intensă din care Gabi Torje și Alin Alexuc au ieșit învingători. Fanii i-au susținut pe tot parcursul și i-au copleșit cu felicitări.

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Ce promisiune le-a făcut Gabi Torje fanilor după finala Asia Express - Drumul Mătăsii

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Mulți telespectatori s-au bucurat că Gabi și Alexuc au câștigat sezonul 9 Asia Express și și-au arătat fericirea prin mesaje copleșitoare la adresa celor doi.

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Gabi Torje a fost surprins de gesturile fanilor chiar și la câteva zile după difuzarea finalei, astfel că le-a transmis un mesaj în care le mulțumește pentru susținere și le împărtășește că își dorește să le satisfacă din curiozități legate de tot ceea ce nu s-a văzut la televizor din competiție. Câștigătorul Asia Express le-a promis fanilor că le va răspunde la întrebări din culisele sezonului 9.

„Astăzi, la 3 zile după ce am aflat rezultatul finalei, încă primesc mesaje de felicitare pentru noi! 🙏🏻❤️

Nu știu cum să vă mulțumesc fiecăruia în parte pentru toate cuvintele minunate și pentru atâta susținere! 🥹🤗

Mi-ar plăcea să vă povestesc mai multe din culisele Asia Express!

Așa că vă invit să-mi lăsați în comentarii ce ați vrea să aflați, ce curiozități aveți sau ce întâmplări ați vrea să vă povestesc!

Să aveți un weekend minunat, oameni frumoși! Vă îmbrățișez cu drag!”

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Fanii s-au grăbit să lase întrebări în comentarii. De la „Dacă ne poți spune cam la cât timp după voi au ajuns și ceilalți! V-am admirat toată competiția!!”, până la „Care a fost cel mai dificil moment pentru voi, din punct de vedere emoțional, pe care noi, telespectatorii, nu am avut ocazia să-l vedem?”, „Care este experiența din Asia Express care te-a marcat cel mai mult și care crezi că te-a schimbat ca om?” și „Dacă ai putea retrăi o singură zi din competiție, pe care ai alege-o și de ce?”.