Chef Sorin Bontea și Răzvan Fodor serviți cu delicatese în Asia Express, sezonul 3: ciorbă de găină cu sânge

“ Acasă mâncam orez de maxim 2-3 ori pe lună. Aici, după ce mănânci în fiecare zi ți se cam ia. Am descoperit un soi de frigărui care sunt băițuite cu un sos gustos și astea îmi plac. Poate mai au și alte lucruri bune, dar asta a fost ce am primit noi cel mai bun de la oameni”, a povestit Răzvan Fodor. „Pâine n-am întâlnit pe aici. Dimineața orez, seara orez. Uneori îi pun și niște usturoi, în special dimineața. Ne-am trezit de multe ori în miros de usturoi. Cel mai ciudat lucru pe care l-am mâncat în Filipine a fost o ciorbă de pui cu sânge. Pun la fiert puiul, niște ghimbir, acresc cu tamarin și adaugă și sângele, spun ei pentru mai mult gust. Are o consistență de nămol și e închisă la culoare. Gustul nu a fost chiar rău, dar nu pot să zic că aș mai vrea o porție”, a povestit chef Sorin Bontea.

Pentru că mâncarea din Asia este mereu surprinzătoare, cei doi au găsit și preparate de care nu s-ar fi atins nici în ruptul capului. “Am văzut prin piețe sau pe la oameni pe acasă frigărui din sânge, frigărui cu capete de găină sau cu ghiare de pui. M-am gândit să aduc câteva acasă pentru Scărlătescu și pentru Dumitrescu. Lui Florin puteam să îi aduc și un balut (ou eclozat). Sigur i-ar fi plăcut”, povestește râzând chef Bontea.