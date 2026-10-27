Loredana Chivu și Ana-Maria Mocanu au ajuns primele la Irina Fodor și au primit o surpriză neașteptată. Ce le-a anunțat prezentatoarea Asia Express?

Cine a ajuns primul la Irina Fodor, la Asia Express. Cadoul neașteptat primit de concurenți | Antena 1

Concurenții de la „Asia Express – Drumul Mătăsii” s-au grăbit să ajungă la Irina Fodor după ultima probă a zilei. După o cursă solicitantă, în care echipele au fost nevoite să facă autostopul și să alerge pentru a ajunge la destinație, doar o singură echipă a reușit să se prezinte prima în fața prezentatoarei. Este vorba despre Loredana Chivu și Ana-Maria Mocanu, care au avut parte de o surpriză la finalul traseului.

Ce echipă a ajuns prima la Irina Fodor

Drumul nu a fost lipsit de obstacole, iar unele echipe au fost nevoite să facă față și avantajului folosit de Mirela Vaida și Oana Tomoiagă. Cele două concurente au apelat la jokerul care le permitea să își înghețe adversarii timp de 10 minute, ceea ce a complicat cursa pentru echipele vizate.

După ce au încheiat misiunea, concurenții au pornit în căutarea unei mașini care să îi ducă mai aproape de Irina Fodor. Odată ajunși în apropierea destinației, aceștia au alergat pentru a fi primii care ajung la prezentatoarea emisiunii.

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În cele din urmă, Loredana Chivu și Ana-Maria Mocanu au fost cele care au ajuns primele la Irina Fodor. După o zi plină de provocări și efort, cele două concurente s-au bucurat de reușita lor.

„A fost cel mai frumos sentiment după ce am alergat toată ziua”, a spus Ana-Maria Mocanu, după ce a ajuns la destinație.

Bucuria fetelor a fost cu atât mai mare cu cât traseul le-a pus la încercare răbdarea și rezistența. Într-o competiție în care fiecare minut poate face diferența, sosirea înaintea celorlalte echipe le-a oferit un motiv în plus să răsufle ușurate.

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Ce cadou au primit concurentele la finalul cursei

Irina Fodor le-a întâmpinat pe cele două concurente și le-a dezvăluit ce le așteaptă după o zi atât de solicitantă. Fetele au aflat că vor avea parte de o noapte de cazare la hotel, un răgaz binevenit după alergătură și provocările de pe traseu.

„O să dormiți la hotel și mâine aflăm dacă primiți mai mult de atât”, le-a spus Irina Fodor.

Astfel, Loredana Chivu și Ana-Maria Mocanu au încheiat ziua cu o veste bună: se vor putea odihni la hotel înainte de următoarea etapă a competiției. Rămâne de văzut dacă vor primi și alte avantaje și cum se vor descurca în continuare pe Drumul Mătăsii.