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Cine a câștigat amuleta la Asia Express. Ce ascunde Jokerul primit și avantajul care poate schimba jocul

Jocul pentru amuletă de la Asia Express a venit cu o miză uriașă. Cele două echipe au luptat pentru premiu, dar și pentru Jokerul care poate aduce un avantaj important în competiție.

Autor: Oana Vacarusi
Publicat: Duminica, 04 Octombrie 2026, 22:55 | Actualizat Duminica, 04 Octombrie 2026, 23:22
Cine a câștigat amuleta la Asia Express | Antena 1
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La final, una dintre echipe a reușit să se impună și să câștige amuleta. Pe lângă premiu, concurenții au primit și un Joker cu o putere specială.

Cine a câștigat amuleta la Asia Express

Jocul de amuletă de la Asia Express a fost unul plin de adrenalină. După o cursă intensă, lupta pentru premiu s-a dat între două echipe: Gabi Torje și Alexuc, respectiv Mirela Reteagan și fiica sa, Maya.

Cele două echipe au tras tare până la final. Diferențele au fost mici, iar atmosfera din timpul jocului a fost una pe măsură. În cele din urmă, Gabi Torje și Alexuc au reușit să se impună și să câștige amuleta. Victoria celor doi a fost anunțată de Irina Fodor, care i-a felicitat pentru performanța lor.

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Maya a recunoscut că proba i s-a părut una dintre cele mai frumoase de până acum.

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Și Gabi Torje s-a bucurat de atmosfera creată în timpul jocului. Muzica și ritmul probelor au făcut ca totul să pară și mai intens.

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Alexuc a remarcat însă și presiunea competiției. Cele două echipe au fost aproape una de cealaltă pe tot parcursul jocului.

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Mirela Reteagan a sperat ca Jokerul să le avantajeze

Deși Mirela Reteagan și Maya au pierdut jocul de amuletă, concurenta a sperat ca Jokerul câștigat de băieți să aducă un avantaj care să le fie util tuturor.

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În cele din urmă, Alexuc a fost cel care a extras Jokerul. Momentul a stârnit reacții printre concurenți. Gabi Torje a observat imediat că victoria lor nu a fost primită cu prea mult entuziasm de ceilalți.

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Ce avantaj le oferă Jokerul lui Gabi Torje și Alexuc

După ce Alexuc a extras Jokerul, Gabi Torje a citit mesajul primit. Avantajul este unul important și poate schimba strategia echipei în această etapă.

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Astfel, Gabi Torje și Alexuc au câștigat nu doar amuleta în valoare de 1.000 de euro, ci și un avantaj care le poate economisi timp în cursă. Posibilitatea de a folosi mașina de producție între două locații poate fi extrem de importantă într-o etapă în care fiecare minut contează.

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Cursă la limită pentru amuletă la Asia Express. Cele două echipe care au ajuns primele la Irina Fodor...
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