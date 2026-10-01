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Gabi Torje și Alin Alexuc, dezvăluiri din culisele Asia Express. Ce nu s-a văzut la TV: „A fost o experiență…”

Gabi Torje și Alin Alexuc au fost invitați la „Furnicuțele”, unde au vorbit despre experiența Asia Express și despre cum s-au apropiat și s-au descoperit mai bine pe parcursul competiției.

Beatrice Ioana Autor: Beatrice Ioana
Publicat: Joi, 01 Octombrie 2026, 17:14 | Actualizat Joi, 01 Octombrie 2026, 17:17
Gabi Torje și Alin Alexuc, dezvăluiri din culisele Asia Express. Ce nu s-a văzut la TV: „A fost o experiență…” | Antena 1
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Gabi Torje și Alin Alexuc au fost invitați în emisiunea „Furnicuțele”, unde au vorbit despre experiența trăită în Asia Express, dar și despre relația lor de prietenie. Cei doi sportivi au acceptat provocarea competiției și au avut ocazia să se descopere mai bine pe parcursul aventurii.

Gabi Torje și Alin Alexuc, dezvăluiri din culisele Asia Express

Deși se cunoșteau și înainte de participarea la emisiune, experiența Asia Express le-a oferit șansa să petreacă mult mai mult timp împreună și să se vadă în situații complet diferite față de cele cu care erau obișnuiți. Drumurile dificile, probele, lipsa confortului și momentele în care au fost nevoiți să se bazeze unul pe celălalt au contribuit la consolidarea prieteniei lor.

Invitați la „Furnicuțele”, Gabi Torje și Alin Alexuc au rememorat momente din competiție și au vorbit despre lucrurile pe care publicul nu le-a putut vedea întotdeauna pe micul ecran. Cei doi au recunoscut că participarea la Asia Express a fost o experiență care i-a ajutat să se cunoască mai bine și să descopere noi laturi ale personalității fiecăruia.

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Pentru doi sportivi obișnuiți cu competiția și presiunea meciurilor, Asia Express a reprezentat o provocare cu totul diferită. Aici, performanța nu a depins doar de pregătirea fizică, ci și de capacitatea de a se adapta rapid, de a comunica și de a găsi soluții în situații neprevăzute.

Ce nu s-a văzut la TV: „A fost o experiență…”

Prietenia dintre Gabi Torje și Alin Alexuc a fost, astfel, un element important în aventura lor. Cei doi au trecut împreună prin momente dificile, dar și prin situații amuzante, iar timpul petrecut în competiție le-a permis să se descopere dincolo de imaginea pe care o aveau unul despre celălalt înainte de plecare.

„A fost o experiență…”, au povestit cei doi despre aventura care i-a scos din zona de confort și le-a oferit amintiri pe care cu siguranță le vor păstra mult timp.

Participarea la Asia Express le-a demonstrat încă o dată că o astfel de competiție nu înseamnă doar probe și adrenalină. În spatele camerelor de filmat există numeroase povești, momente de vulnerabilitate, discuții și situații care îi apropie pe concurenți. Pentru Gabi Torje și Alin Alexuc, aventura a venit și cu o prietenie și mai solidă.

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