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Cine a câștigat amuleta la Asia Express. Ce avantaj important a primit echipa câștigătoare de la Irina Fodor

Trei echipe au luptat pentru amuleta de 1.000 de euro, dar numai una a plecat cu marele avantaj. Ce s-a întâmplat la Asia Express și ce urmează?

Beatrice Ioana Autor: Beatrice Ioana
Publicat: Marti, 27 Octombrie 2026, 21:56 | Actualizat Marti, 27 Octombrie 2026, 21:55
Cine a câștigat amuleta la Asia Express. Ce avantaj important a primit echipa câștigătoare de la Irina Fodor | Antena 1
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Cele trei echipe calificate la jocul de amuletă de la „Asia Express – Drumul Mătăsii” au fost formate din Gabi Torje și Alexuc, Mirela Vaida și Oana Tomoiagă, respectiv Valerie Lungu și Alex Gîlcă. Concurenții au început proba într-un mod inedit, costumați în pești norocoși, însă miza jocului a fost una cât se poate de serioasă.

Ce avantaj important a primit echipa câștigătoare de la Irina Fodor

Irina Fodor le-a explicat concurenților ce aveau de câștigat dacă reușeau să se impună în fața adversarilor. De această dată, nu a fost vorba doar despre amuleta în valoare de 1.000 de euro, ci și despre un avantaj important pentru următoarea etapă a competiției.

„Acest joc va avea un avantaj important pentru câștigători. Aceștia pot stabili ordinea plecării în cursa spre ultima imunitate din această etapă și singura amuletă de 1.000 de euro oferită de Kaufland”, a anunțat Irina Fodor.

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Cele trei echipe au intrat în joc hotărâte să obțină victoria, iar lupta s-a dat cot la cot. Fiecare concurent a încercat să profite de orice oportunitate pentru a-și ajuta echipa, mai ales că rezultatul putea influența desfășurarea următoarei curse.

Cine a câștigat jocul de amuletă la Asia Express

În cele din urmă, doar o singură echipă a reușit să se impună și să obțină toate beneficiile puse în joc. Gabi Torje și Alexuc au fost cei care au câștigat amuleta în valoare de 1.000 de euro, dar și avantajul strategic de a stabili ordinea plecării în următoarea cursă.

Victoria le oferă celor doi posibilitatea de a influența modul în care va începe lupta pentru ultima imunitate a etapei. Într-o competiție în care fiecare decizie poate conta, ordinea plecării ar putea avea un rol important în strategia echipelor.

Pentru Mirela Vaida și Oana Tomoiagă, precum și pentru Valerie Lungu și Alex Gîlcă, jocul de amuletă s-a încheiat fără victoria mult dorită. Rămâne de văzut cum vor evolua lucrurile în următoarea cursă și dacă avantajul câștigat de Torje și Alexuc îi va ajuta să obțină un rezultat important.

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Cine s-a calificat la jocul de amuletă de la Asia Express. Echipele care au ajuns primele la Irina Fodor...

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