După o zi plină de provocări și misiuni, Irina Fodor a anunțat cine a câștigat avantajul, în ediția din 26 octombrie 2026 a emisiunii Asia Express-Drumul Mătăsii.

Etapa a opta de pe Drumul Mătăsii, show din programul TV al Antenei 1, a continuat în ediția din 26 octombrie 2026 a emisiuniI Asia Express cu misiuni surprinzătoare și extrem de dificile, ce au testat nu doar istețimea, ci și răbdarea. Descoperă în rândurile de mai jos cine a câștigat avantajul pus la bătaie de Irina Fodor în această ediție.

Cine a câștigat avantajul pus în joc de Irina Fodor la Asia Express. Anunțul care a luat prin surprindere toate echipele, în ediția din 26 octombrie 2026

Ziua a început în forță la o fabrică de ceramică. Acolo, Irina Fodor a pregătit pentru concurenți o serie de probe:

„Dragilor, chiar şi după patru secole, această fabrică a rămas o afacere de familie, perfecționând arta ceramicii şi a porţelanului. Ei sunt urmaşii artiştilor legendari care au creat faimosul porțelan în timpul dinastiei Ming. Sunt multe activităţi în această fabrică. Alegeți-vă un plic, pentru a afla ce aveţi de făcut. Mult succes! Țuca”, scria pe mission board.

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Fiecare echipă a ales un plic și s-a ales astfel cu o sarcină. Când au terminat treaba aici, concurenții au mers într-o altă locație, acolo unde nu mică le-a fost surpriza atunci când au descoperit că trebuie să asambleze un cărucior cu ajutorul căruia trebuie să care 90 de vase ceramice. Cu siguranță această provocare le-a testat din plin răbdarea.

A urmat apoi provocarea de a face rost de o vază cât mai mare, prin intermediul unui troc. Cine a făcut rost de un vas în stil Ming a putut să se îndrepte către locul unde Irina Fodor aștepta ca să anunțe cine a câștigat avantajul.

A urmat apoi autostopul, iar concurenții, cu ultimele puteri, au încercat să convingă șoferii să îi ia către ultimul loc de întâlnire indicat de Irina Fodor.

După o zi plină de provocări și misiuni dificile, echipele din a opta etapă s-au întâlnit la careu, acolo unde au așteptat cu sufletul la gură verdictul.

De data aceasta, câștigătorii au fost Alin Alexuc și Gabi Torje, spre marea lor bucurie.

Nu ratați Asia Express – Drumul Mătăsii, diseară, de la ora 20:00, la Antena 1 și pe AntenaPLAY!