Cine a câștigat Imunitatea Mare la Asia Expres, pe 6 octombrie. Anunțul Irinei Fodor a venit după un moment tensionat la careu

O echipă care a muncit mult în etapa a cincea a competiției Asia Express - Drumul Mătăsii a obținut Imunitatea Mare. Irina Fodor a anunțat clasamentul la careu, în ediția de pe 6 octombrie 2026.

Irina Fodor a anunțat cum arată clasamentul cursei, precum și ce echipă a obținut Imunitatea Mare și se va relaxa în următoarele zile ale etapei. Prezentatoarea Asia Express a spus în ce ordine au ajuns la ea concurenții.

La careu, concurenții Asia Express i-au cântat „La mulți ani” lui Alex Gîlcă. Deși el și Valerie Lungu au muncit pentru a obține un cadou special pentru sărbătorit, și anume imunitatea, cei doi parteneri s-au clasat pe locul 2.

Gabi Torje și Alin Alexuc au obținut Imunitatea Mare la Asia Express

La anunțarea ultimului loc din clasament, a existat un moment tensionat. Maurice Munteanu s-a arătat deranjat de faptul că ceilalți colegi au aplaudat faptul că el și Connie au ajuns pe ultimul loc: „De ce aplaudăm? Nu se presupune că aplaudăm când ne place ceva? Nu înțeleg natura aplauzelor. Eu aplaud foarte rar, pentru că foarte rar îmi plac lucrurile”, a spus Maurice Munteanu. Mihai Ban i-a răspuns că el aplaudă deoarece se bucură că el și Cheloo nu sunt ultimii.

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După momentul tensionat, Irina Fodor a anunțat că echipa imună este formată din Gabi Torje și Alin Alexuc. Cei doi au avut un joker prețios pe care l-au folosit în cursa pentru imunitate: au putut folosi mașina producției între 2 destinații, deci nu au pierdut timp la autostop.

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Cum arată clasamentul din ediția de pe 6 octombrie de la Asia Express

Clasamentul cursei pentru imunitatea mare a fost în felul următor:

Locul 1, echipa imună: Torje și Alexuc: „Și pentru noi a fost o zi grea. Și noi am vărsat ouă”, a spus Gabi după ce a aflat că el și Alin se pot relaxa pentru că sunt imuni.

Locul 2: Valerie și Alex

Locul 3: Maya și Mirela Retegan

Locul 4: Oana și Mirela Vaida

Locul 5: Ana și Loredana

Locul 6: Cheloo și Mihai

Locul 7: Maurice și Connie

Clasamentul a fost anunțat de Irina Fodor în ediția Asia Express de pe 6 octombrie, show care face parte din programul TV Antena 1.

În sezonul 9 al emisiunii „Asia Express – Drumul Mătăsii”, 18 concurenți, împărțiți în nouă echipe, au pornit într-o aventură care îi poartă prin două țări spectaculoase: Uzbekistan și China. La start s-au aflat Cheloo și Mihai Ban, Maurice Munteanu și Connie Preda, Mirela Vaida și Oana Tomoiagă, Radu Isac și Eduard Hordilă, Gabi Torje și Alin Alexuc Ciurariu, Loredana Chivu și Anamaria Mocanu, Valerie Lungu și Alex Gâlcă, Mirela Retegan și fiica sa, Maya, precum și What’s UP și soția lui, Miky.

Asia Express se vede pe Antena 1 și în AntenaPLAY.

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