Cine e Adrian Nartea de la Asia Express sezonul 7 - Drumul Zeilor. Ce l-a determinat să plece în această aventură

Adrian Nartea și Cosmin Vîjeu au decis să facă echipă la Asia Express sezonul 7. Descoperă care este motivul pentru care a decis să participe la cel mai dur reality show.

Nouă echipe pornesc pe Drumul Zeilor de la Asia Express sezonul 7 și aventura îi va purta prin Thailanda, Malaezia și Indonezia. Una dintre echipele care au acceptat această provocare este și cea formată din Adrian Nartea și Cosmin Vîjeu.

Descoperă în rândurile de mai jos care a fost motivația lui Adrian Nartea, dar și ce așteptări are de la Drumul Zeilor.

Adrian Nartea s-a născut pe 6 august 1981 la Brașov și are 42 de ani. Este un celebru actor și prezentator român. Acesta a absolvit Universitatea Națională de Educație Fizică și Sport, însă în anul 2007 a jucat primul său rol într-un serial de televiziune. De acolo, cariera lui în domeniul televiziunii a cunoscut o importantă ascensiune și publicul l-a putut vedea și în alte roluri de succes. În trecut a mai practicat și modelingul.

Acesta este căsătorit cu Alina Nartea Fericneac și împreună au două fiice.

Celebrul actor român a dezvăluit faptul că și-a dorit mult să participe la Asia Express și acum, când visul său a devenit realitate, el susține că este gata să înfrunte provocările ce vor apărea pe Drumul Zeilor. El face echipă cu prietenul său, actorul Cosmin Vîjeu.

Ce spune Adrian Nartea despre Asia Express sezonul 7, de la Antena 1

Iată mai jos ce a declarat Adrian Nartea despre participarea sa la Asia Express sezonul 7:

„Participarea la Asia Express e pentru mine o provocare pe care mi-am dorit-o de mult timp. Voiam ca oamenii să cunoască şi alt Adrian. Îmi plac la nebunie genul asta de concursuri si mai ales aventurile. Acum, că am acceptul şi susținerea fetelor mele de acasă, am zis că nu am cum să ratez această oportunitate. Eu nu am aşteptări, pentru că atunci când ai aşteptări, există riscul să fii dezamagit. Vreau doar să mă bucur, să îmi testez abilitățile și să bifez o experiență unica în viată alaturi de un bun prieten în care am incredere şi cu care râd la tot pasul. Abia aștept să fac primul pas pe Drumul Zeilor”, a zis Adrian Nartea.

„Sunt fericit să am un bilet în acest express. Urmăresc emisiunea de mult timp. Mi-am dorit să ajung aici și iată-mă la linia de start. Asia Express este cel mai puternic reality show, iar pentru mine înseamnă emoție, aventură, suspans și cunoaștere, înseamnă descoperirea sinelui în raport cu ceilalți. Îmi place jocul și joaca, de asta sunt actor. Dacă pe scenele teatrelor interpretez diferite personaje, vreau ca pe "marea scenă" din Asia Express să mă aduc pe mine, să mă redescopăr, să mă reinventez și să îmi depășesc limitele. Sunt curios și eu de cum voi acționa și reacționa în diferitele situații complet noi pentru mine. Am ocazia să îmi descopăr și mai bine partenerul de scenă, pe Adi, în care am încredere totală. Împreună vom reuși să străbatem drumul zeilor trecând peste diferitele provocări și obstacole. Abia aștept să îi cunosc pe ceilalți colegi de drum și ... să începem competiția. Va fi ceva unic. Ne vedem pe Drumul Zeilor.”, a fost replica dată de Cosmin Vîjeu, prietenul lui Adrian Nartea și cel cu care face echipă la America Express sezonul 7.