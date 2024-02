Vlad Condurache și Andrei Ursu formează o pereche în sezonul 7 Asia Express. Iată cine este partenerul lui WRS de pe Drumul Zeilor.

Andrei Ursu, al cărui nume de scenă este WRS, este cunoscut de toată lumea. Acesta a reprezentat România la Eurovision, iar ulterior a apărut la diferite concursuri și emisiuni, printre care și Te cunosc de undeva de la Antena 1.

El participă la Asia Express alături de Vlad Condurache, cu care formează o pereche și în viața de zi cu zi.

Cine e Vlad Condurache de la Asia Express sezonul 7. Participă cu iubitul Andrei Ursu la competiția de pe Drumul Zeilor

Vlad are 25 de ani, este din Urlați, și e pasionat de artă. Concurentul de la Asia Express este student la UNArte- National University of Arts din 2021. Pe pagina lui de Instagram, Vlad are numai poze artistice, cool, cu compoziții ingenioase.

Din anul 2023, Andrei Ursu și Vlad Condurache au decis să se afișeze împreună ca pereche. Cei doi și-au oficializat relația, însă au fost extrem de discreți, inclusiv în social media.

Pare că iubitului lui WRS nu este dornic de atenție publică, iar pe rețelele sociale nu publică imagini personale, cu familia sau cu partenerul său. El se rezumă la poze cu prietenii sau din vacanțe, precum și fotografii artistice.

În timp ce Vlad Condurache preferă să păstreze detaliile personale pentru el, Andrei Ursu a discutat despre orientarea sa sexuală într-un interviu pentru El Pais.

„Mi-am dat seama că acceptarea mea așa cum sunt este secretul fericirii mele. Și că am vrut să împărtășesc asta cu lumea; ideea de a iubi viața așa cum vine.

Mi-am dat seama că, de când am luat această decizie, viața mea personală a crescut, iar muzica mea a crescut.Iar oamenii se conectează foarte mult cu asta.

În momentul de față am o relație cu un băiat, dar cine poate spune că nu voi dori să fac o partidă în trei cu o fată. Secretul unei persoane fericite este să fii deschis la orice ar putea veni. Când cineva spune că este gay, heterosexual, bisexual… respinge oportunități frumoase ale destinului”, a punctat concurentul de la Asia Express sezonul 7.

Cum au decis Andrei Ursu și Vlad Condurache să participe la Asia Express

În timpul unui festival, vizitând cornerul America Express, Andrei Ursu și partenerul său, Vlad Condurache, spun că și-au dat seama de faptul că vor să-și testeze limitele în cadrul competiției provocatoare.

Andrei Ursu și Vlad Condurache: “Vara trecută, eram amândoi la un festival de muzică unde era amplasat un stand America Express, iar când am atins steagul ne-am dat seama cât de mult ne-ar plăcea să fim parte din proiect. Toţi prietenii ne spun cât de potriviţi am fi în emisiune şi iată că am primit ocazia să le dovedim asta. Abia aşteptăm să înceapă cursa!

Pentru noi este o ocazie minunată să ne cunoaştem între noi mai bine şi să ne depăşim limitele. Sperăm ca această experienţă să ne unească, şi să ne întoarcem cât mai tarziu înapoi în ţară, oameni mai puternici. Călătorie în ţări în care nu am mai fost, climă caldă, jocuri contracronometru, provocări fizice şi psihice, bariere culturale, oameni noi! Ce putem cere mai mult? Suntem pregătiţi pentru aventura vieţii noastre în Asia Express!”