Mihai Petre și Elwira și-au lăsat fetițele să afle de la tv că au câștigat Asia Express: "Nu le-am spus rezultatul înainte"

Mihai Petre și Elwira au reușit să intre în posesia marelui premiu de la Asia Express, după ce au luptat cu „toate armele” în cadrul competiției. Cei doi au dat dovadă de pricepere în cadrul tuturor probelor.

Fetițele lui Mihai Petre și ale Elwirei au aflat de la tv că părinții lor au câștigat Asia Express 2021

Mihai Petre și Elwira au oferit un interviu pentru viva.ro, unde au dezvăluit faptul că fetițele lor au aflat în timpul difuzării la tv a sezonului, faptul că au câștigat marele premiu de la Asia Express 2021. Iată ce declarații au făcut cei doi:

„Când am ajuns acasă, Catinca ne-a întrebat cum a mers, dacă am câștigat și câte amulete am câștigat. Dar noi din start, înainte să plecăm, le-am zis că toate lucrurile acestea sunt confidențiale, că nu le putem vorbi și că le vor afla pe parcurs. Practic, fetele au descoperit și ele toată emisiunea în timpul difuzării, alături de telespectatori. La finală am invitat câțiva prieteni, iar fetele nu știau încă faptul că noi am câștigat. Reacția lor în momentul în care au aflat ne-a răsplătit tot efortul. A fost una spectaculoasă. Nu am regretat că nu le-am spus rezultatul înainte”, au declarat ei pentru sursa amintită mai sus.

Mihai Petre și Elwira au vorbit despre momentul emoționant când și-au revăzut fetițele după două luni.

„Ne-am întors noaptea, iar atunci când am intrat în casă ne-au primit cu confetti, surprize și voie bună. Țin minte că m-am așezat în genunchi în fața lor. Le ascultam și le priveam, mă miram de cât de mari s-au făcut și cât de mult s-au schimbat. Totul părea schimbat, inclusiv vocea, iar o mamă este atentă și la cele mai mici detalii și observă imediat. După ce am revenit, am stat cât mai mult timp împreună. În prima zi nu am ieșit din casă, am stat toți patru în canapea, cuibăriți, la grămadă. Fix asta ne-am dorit să facem.”, au mai spus aceștia.

Mihai Petre și Elira, despre cel de-al treilea copil. Ce spune cuplul despre posibilitatea aceasta

Cuplul Mihai Petre - Elwira a vorbit despre posibilitatea de a mai deveni părinți pentru a treia oară. Iată ce declarații au făcut cei doi pentru publicația online amintită mai sus:

„Cu foarte mulți ani în urmă, eu îmi doream trei copii, dar cumva lucrurile s-au dilatat în timp. Mi-ar plăcea să mai avem, dar eu sunt foarte conștientă că timpul nu este în favoarea noastră. Mie mi-ar plăcea să fim cât mai mult timp lângă fetele noastre, iar dacă se întâmplă, ceea ce nu excludem, un nou membru în familie este binevenit! Dar, cu toate astea, suntem conștienți și de realitate.”, au spus ei în încheiere.