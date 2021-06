Cine este Cosmin Natanticu de la Asia Express 2021. A vrut să se facă fotbalist și a rămas repetent la rusă

Asia Express este o competiție care testează limitele mai multor vedete. Cosmin Natanticu a făcut echipă cu soția sa, iar acest lucru îi va face să-și pună la încercare toată răbdarea.

Cine este Cosmin Natanticu de la Asia Express 2021

Cosmin Natanticu de la Asia Express a făcut echipă cu soția sa în cadrul cel mai palpitant reality-show al momentului. Actorul are o carieră fulminantă în domeniul artelor și a colaborat cu nume mari din domeniu.

Acesta își testează limitele alături de soția sa, Eliza Georgescu. În ultima perioadă, el a fost cunoscut pentru aparițiile sale de la iUmor și din spectacolele de divertisment.

Cosmin Natanticu de la Asia Express 2021 este de profesie actor, absolvind Universitatea Națională de Teatru și Cinematografie din București în anul 2009, la îndemnul unei mătuși. Cu un an înainte, acesta a primit primul rol într-un film. „Aveam impresia că nu am nevoie de facultate, că merge așa doar din talent”, povestea el atunci când a fost întrebat despre studiile sale din domeniu.

Publicul îl cunoaşte pe Cosmin Natanticu de la „Divertis“, „Serviciul Român de Comedie“, „Taxi Driver“, iar fanii fideli ai show-urilor de comedie, îl ştiu şi din serile de stand-up comedy şi improvizaţie. Plin de energie și de glume bine condimentate, actorul și-a făcut un nume în acest domeniu al divertismentului, unde ține spectacole întregi de umor.

Textele prezentate de el în spectacolele sale provin din experiențe personale.

Cosmin Natanticu de la Asia Express, despre numele său

Actorul a vorbit despre cum numele i-a adus multe replici dure de-a lungul anilor. „O ţintă în copilărie trebuie să fie: că eşti gras, că eşti urecheat, că ai nasul nu ştiu cum. Copiii, în general, se leagă de defectele tale când vor să te supere. Cei care îmi dădeau mai mult porecle erau profesorii: „Mă, ce nume e ăsta Natanticu?“. În facultate îmi spuneau „Atlanticul“, în copilărie aveam „Dumbo“, după desenul animat cu elefănţelul, pentru că aveam urechile foarte mari. Băi, ce ofticat eram pe treaba asta. Mai am şi gluma cu „Nea Tăticu“ pentru că mai toţi colegii din breaslă îmi spun aşa”, spunea el într-un interviu pentru adevărul.ro.

„Treaba este aşa, suntem cinci fraţi din aceeaşi mamă şi acelaşi tată. Mama mea a murit când aveam 19 ani, iar tatăl meu s-a recăsătorit. Eu, ca bărbat, l-am înţeles că trebuia să se recăsătorească, mama mea murind de tânără, la 40 de ani, şi a mai făcut un copil. Deci mai am un frate doar după tată”, mai spunea el în cadrul aceluiași interviu.

Cosmin Natanticu a mărturisit faptul că își dorea să devină sudor, însă viața l-a dus pe alte meleaguri și s-a făcut artist. „Eu voiam să fiu sudor, în primul rând. Dacă asta vedeam în casă, mama sudor, tata sudor, nici nu ştiam ce înseamnă. N-am avut vise d-astea măreţe. M-am lăsat de fotbal când antrenorul mi-a dat cu ghetele în cap şi m-a făcut momârlan.”

Și-a dorit foarte mult să devină fotbalist, însă a renunțat la vis, în favoarea artei. „Îmi plăcea să fac fotbal şi ai mei nu mă lăsau pentru că trebuia să dea cotizaţie, aşa era pe timpul lui Ceauşescu, se dădea 300 de lei. Eram familie mare, de unde să dea doar pentru mine 300 de lei, când puteam să mă duc să alerg în faţa blocului. Şi unchiul meu mi-a zis aşa: „Vrei să le închizi gura? Vii cu carnetul plin de note de la 8 în sus, le dai cu el în cap şi le spui «eu vreau să mă duc la fotbal».“ Am reuşit să-i conving şi m-au lăsat, până mi-a dat antrenorul cu ghetele în cap şi nu am mai vrut să mă duc. Jucasem fotbal la şcoală, mă lovisem la picior şi la antrenamente ne punea să tragem la poartă şi nu puteam să trag cu şiretul, cum se spune, pentru că mă durea foarte tare, şi am dat cu şpiţ. Mi-a zis antrenorul: „Mă, eşti momârlan?“ şi mi-a dat cu nişte ghete în cap. Momârlanii sunt băştinaşii din Petroşani care locuiesc pe dealuri cu oi, cu vaci, adică ţăran, pentru că Petroşani este un orăşel făcut de Ceauşescu pentru oamenii care veneau să lucreze în mină şi le-a construit blocuri de beton. Şi aşa am renunţat la fotbal. Jucam la Jiul Petroşani”, mai spunea el.

A rămas repetent la limba rusă în liceu. „Da, da, am şi un moment de stand-up despre treaba asta. E o chestie foarte amuzantă. În clasele V-VIII am făcut engleză şi rusă. La rusă am avut un profesor care nu punea prea mare preţ pe treaba asta, era mai mult cu fotbalul. „Natanticu, ce a făcut Steaua?“. „Nu ştiu, cred că a câştigat“, pentru că tot timpul câştiga. „Cine a dat golurile?“ – „Nu ştiu“- „Bine. Nota 7“. Şi am ajuns la liceu, unde am continuat să fac engleză şi rusă, iar la rusă am nimerit o doamnă profesoară comunistă convinsă, deşi ieşisem din comunism de patru ani. O babă, cred că a murit. Sigur a murit. Sper. E, ea intra în clasă şi vorbea de când începea ora până se termina numai în rusă. Nu înţelegeam nimic decât „Natanticu“, atât, atunci mă făcea atent”.

Ce spune Cosmin Natanticu și soția despre experiența Asia Express 2021

„Pentru familia Natanticu, Asia Express înseamnă “aventura vieții, depășirea limitelor, ieșirea din zona de confort și din ţară:))) pentru că nu am mai călătorit de când a început pandemia. Ne va pune la încercare răbdarea și anduranta. Ne-am propus să trăim pas cu pas această experienţă unică în stilul caracteristic Natanticilor, adică cu umor”, au povestit soții Natanticu.

