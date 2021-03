Cosmin Natanticu, spectacol total la iUmor: "Eu nu am plecat de jos, am plecat de sub pământ"

Miercuri, 03 Martie 2021, 13:29 Actualizat Miercuri, 03 Martie 2021, 21:00

În ediția a treia iUmor, sezonul 10, Cosmin Natanticu a făcut spectacol total la iUmor. "Eu nu am plecat de jos, am plecat de sub pământ", a spus concurentul.