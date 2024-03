Cum arată soția lui Cosmin Vîjeu de la Asia Express. Imagini alături de partenera lui din ziua în care a plecat pe Drumul Zeilor

Cosmin Vîjeu a acceptat provocarea Asia Express, alături de colegul său, Adrian Nartea. Cei doi au pornit deja în aventura de pe Drumul Zeilor, iar alături, în aeroport, le-au fost familia și apropiații. Iată cum arată soția lui Cosmin Vîjeu!

În urmă cu câteva zile, cele nouă perechi din sezonul 7 Asia Express s-au aliniat la start și au pășit în aventura vieții lor, pe Drumul Zeilor. Concurenții au fost conduși de cei dragi pe Aeroportul Otopeni și, astfel, au fost protagoniștii unor momente pline de emoție.

Printre aceștia s-a numărat și Cosmin Vîjeu, cel care face echipă alături de Adrian Nartea. Pe lângă prieteni și familia numeroasă, concurentul a venit însoțit și de Simina, soția sa. Iată imagini emoționante cu cei doi!

Citește și: Concurenții Asia Express sezonul 7 și-au luat la revedere în aeroport de la familie și apropiați. Au plecat pe Drumul Zeilor

Imagini cu soția lui Cosmin Vîjeu de la Asia Express sezonul 7

Fără telefon, cu doar 1 dolar pe zi, concurenții vor trebui să ajungă din Thailanda în Bali, destinația finală de pe Drumul Zeilor. Încărcați cu bagaje și plini de curaj, ei și-au luat la revedere de la cei dragi țintind către marea finală, timp în care nu vor mai putea lua legătura.

Cosmin Vîjeu i-a urat rămas-bun soției sale, Simina. Cei doi s-au căsătorit religios în anul 2023. Pe conturile personale de socializare, concurentul Asia Express sezonul 7 și partenera sa au distribuit mai multe fotografii din aeroport, din ziua plecării pe Drumul Zeilor. Simina i-a transmis un mesaj de susținere soțului ei.

„Baftă, iubire. Voi fi alături cu tine cu sufletul și îți voi trimite toată energia mea pozitivă! Sunt mândră de tine. Te iubesc cel puțin până în Asia și înapoi.”, a scris soția lui Cosmin Vîjeu, pe contul personal de Instagram.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Citește și: Gestul înduioșător făcut de Adrian Nartea pentru familie, înainte de Asia Express. Ce „suvenir” neobișnuit a luat pe Drumul Zeilor

Ce spune Cosmin Vîjeu despre Asia Express sezonul 7, de la Antena 1

Iată mai jos ce a declarat Cosmin Vîjeu despre participarea sa la Asia Express sezonul 7:

„Sunt fericit să am un bilet în acest express. Urmăresc emisiunea de mult timp. Mi-am dorit să ajung aici și iată-mă la linia de start. Asia Express este cel mai puternic reality show, iar pentru mine înseamnă emoție, aventură, suspans și cunoaștere, înseamnă descoperirea sinelui în raport cu ceilalți. Îmi place jocul și joaca, de asta sunt actor. Dacă pe scenele teatrelor interpretez diferite personaje, vreau ca pe "marea scenă" din Asia Express să mă aduc pe mine, să mă redescopăr, să mă reinventez și să îmi depășesc limitele. Sunt curios și eu de cum voi acționa și reacționa în diferitele situații complet noi pentru mine. Am ocazia să îmi descopăr și mai bine partenerul de scenă, pe Adi, în care am încredere totală. Împreună vom reuși să străbatem drumul zeilor trecând peste diferitele provocări și obstacole. Abia aștept să îi cunosc pe ceilalți colegi de drum și ... să începem competiția. Va fi ceva unic. Ne vedem pe Drumul Zeilor.”, a zis concurentul.

„Participarea la Asia Express e pentru mine o provocare pe care mi-am dorit-o de mult timp. Voiam ca oamenii să cunoască şi alt Adrian. Îmi plac la nebunie genul asta de concursuri si mai ales aventurile. Acum, că am acceptul şi susținerea fetelor mele de acasă, am zis că nu am cum să ratez această oportunitate. Eu nu am aşteptări, pentru că atunci când ai aşteptări, există riscul să fii dezamagit. Vreau doar să mă bucur, să îmi testez abilitățile și să bifez o experiență unica în viată alaturi de un bun prieten în care am incredere şi cu care râd la tot pasul. Abia aștept să fac primul pas pe Drumul Zeilor.”, a fost replica dată de Adrian Nartea, prietenul lui Cosmin Vîjeu și cel cu care face echipă la America Express sezonul 7.