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Cursă la limită pentru amuletă la Asia Express. Cele două echipe care au ajuns primele la Irina Fodor

La Asia Express, lupta pentru amuletă a fost una contra cronometru. Concurenții au tras tare pentru a ajunge cât mai repede la Irina Fodor, iar diferențele dintre echipe au fost foarte mici.

Autor: Oana Vacarusi
Publicat: Duminica, 04 Octombrie 2026, 22:18 | Actualizat Duminica, 04 Octombrie 2026, 22:19
Cursă la limită pentru amuletă la Asia Express | Antena 1
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În cele din urmă, două echipe au reușit să ajungă primele la prezentatoare și să se califice pentru jocul de amuletă. Cursa a fost plină de adrenalină, iar fiecare secundă a contat.

Cursă la limită pentru amuletă la Asia Express

Lupta pentru amuletă a fost una extrem de strânsă la Asia Express. Concurenții au tras tare pentru a ajunge cât mai repede la Irina Fodor, iar câteva secunde au făcut diferența între echipe. Prima echipă care s-a calificat pentru jocul de amuletă a fost cea formată din Gabi Torje și Alexuc. La scurt timp, la Irina Fodor au ajuns și Mirela Reteagan și Maya.

Nu a durat mult până când la locul întâlnirii au ajuns și Valerie și Alex. Cei doi au încheiat cursa pe locul al treilea și au ratat la limită calificarea.

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Irina Fodor le-a dat vestea că diferența a fost de doar câteva secunde.

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Valerie a avut însă o reacție amuzată și a recunoscut că și-ar fi dorit ca Mirela și Maya să nu se grăbească.

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Maya și Mirela, surprinse că au ajuns la amuletă

Pentru Maya, calificarea a venit oarecum neașteptat. Concurenta a mărturisit că, de multe ori, atunci când nu își propun să ajungă la jocul de amuletă, reușesc să se califice.

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Și Gabi Torje a fost încântat de rezultatul obținut. Concurentul a făcut legătura între probele de peste zi și calificarea la jocul de amuletă.

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Irina Fodor a explicat regulile jocului de amuletă

După ce echipele calificate au ajuns la punctul de întâlnire, Irina Fodor le-a explicat ce urmează. Jocul de amuletă a fost inspirat din tradițiile chinezești ale comunității Tujia și are la bază tema iubirii și a căsătoriei.

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Astfel, concurenții au aflat că trebuie să fie foarte atenți la fiecare pas. Nu era suficient să termine o probă. Pentru a putea părăsi zona de joc și a continua cursa, trebuiau să își folosească și arbaleta.

Regula a fost simplă, dar putea produce întârzieri importante. Fiecare echipă a avut un balon în culoarea sa. Pentru a putea pleca mai departe, concurenții trebuiau să tragă cu arbaleta și să spargă balonul de culoarea proprie.

După fiecare probă finalizată, echipele trebuiau să se întoarcă la punctul de plecare și să mai spargă un balon. Miza era și mai mare pentru că o greșeală putea costa timp. Dacă un concurent spărgea balonul celeilalte echipe, primea o penalizare de un minut de freeze.

Cu alte cuvinte, atenția era la fel de importantă ca viteza. Un singur foc greșit putea schimba rapid situația din joc.

După ce Irina Fodor le-a explicat toate regulile, concurenții au început jocul de amuletă. Torje și Alexuc, Mirela Reteagan și Maya au pornit în cursa pentru amuletă, fiecare echipă sperând să pună mâna pe premiul mult dorit și pe Jokerul care le-ar putea fi de mare folos în competiție.

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