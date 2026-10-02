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Asia Express, lider detaşat de audiență! Etapa a cincea ajunge în lumea urșilor Panda, duminică, pe Antena 1 și AntenaPLAY

Emisiunea Asia Express a fost lider de audiență cu ediția din 10 februarie 2026. Descoperă ce surprize aduce ediția de duminică, 4 octombrie 2026.

Ana Maria Autor: Ana Maria
Publicat: Vineri, 02 Octombrie 2026, 09:38 | Actualizat Vineri, 02 Octombrie 2026, 09:43
Descoperă ce surprize aduce ediția de diminică, 4 octombrie 2026 | Antena 1
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După una dintre cele mai intense Curse pentru Ultima Șansă de până acum, cu emoții uriașe, adrenalină și răsturnări spectaculoase de clasament, Loredana Chivu și Ana Maria Mocanu au ajuns pe ultimul loc la Irina Fodor. Aventura lor pe Drumul Mătăsii continuă însă, culoarea eșarfei fiind verde și în această etapă, ȋntr-o nouă ediţie care s-a impus ca lider detașat de audienţă, la nivelul tuturor categoriilor de public.

Asia Express, lider detaşat de audiență! Etapa a cincea ajunge în lumea urșilor Panda, duminică, pe Antena 1 și AntenaPLAY

Astfel, conform datelor oferite de Fifty5Blue, aseară, în intervalul 20:30 – 00:09, la nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse între 21 şi 54 de ani, Antena 1, cu difuzarea celei de-a șaisprezecea ediții Asia Express – Drumul Mătăsii a înregistrat 7.4 puncte de rating şi 32.1% cotă de piaţă, în timp ce, postul secund, Pro TV, cu difuzarea Las Fierbinţi și a filmului „Pasager ȋn trenul terorii” înregistra 4.7 puncte de rating şi 20.4% cota de piaţă.

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Şi la nivelul publicului urban, Antena 1 a condus clasamentul audiențelor cu 6.8 puncte de rating şi 23.5% cotă de piață, urmată tot de Pro TV, cu 4.7 puncte de rating şi 16.1% cota de piață. Ierarhia se păstrează şi la nivelul întregii țări, target pe care Antena 1 a înregistrat 5.9 puncte de rating şi 20.5% cota de piață, urmată tot de Pro TV, cu 5.1 puncte de rating şi 17.5% cota de piață. În minutul de maximă audiență, 21:59, 1.3 milioane de telespectatori urmăreau aventurile din China.

Ana Maria Mocanu și Loredana Chivu pe podul de sticlă din China

Ana Maria Mocanu și Loredana Chivu pe podul de sticlă din China

De altfel, Antena 1 a condus clasamentul audienţelor și la nivelul ȋntregii zile, cu 2.5 puncte de rating și 24.4% cota de piaţă, dar și pe ȋntreg intervalul de Prime Time (19.00 – 00.00) cu 6.5 puncte de rating și 28.2% cotă de piață, la nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse ȋntre 21 și 54 de ani.

Concurenții Asia Express pe podul de sticlă din China

Concurenții Asia Express pe podul de sticlă din China

Loredana Chivu și Ana Maria Mocanu, alături de ceilalţi concurenţi rămași ȋn competiţie merg mai departe într-o etapă care va ridica din nou nivelul dificultății. Etapa a cincea ajunge în lumea urșilor Panda și traversează două metropole uriașe ale Chinei: Chongqing, supranumit și „Orașul 8D”, o metropolă cu peste 30 de milioane de locuitori, și Chengdu.

Ana Maria Mocanu și Loredana Chivu ​alături de Irina Fodor

Ana Maria Mocanu și Loredana Chivu alături de Irina Fodor

Traseul va îngreuna și mai mult cursa echipelor, care se vor lupta nu doar cu misiunile și presiunea competiției, ci și cu agitația unor orașe uriașe, în care orientarea și găsirea transportului pot deveni adevărate probe în sine.

Şi săptămâna viitoare, în mod excepțional, emisiunea va putea fi urmărită duminică, de la 20.00 şi marți, miercuri şi joi, de la 20.30, pe Antena 1 şi AntenaPLAY.

colaj foto cu concurentii de la asia express, in china
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Sursa: Fifty5Blue
Copyright:ARMADATA S.R.L.
Date prelucrate de catre departamentul Research Antena Group
Analiza este facuta pe target-urile 21-54 Urban, Urban și Național
Perioada 1 octombrie 2026

Loredana Chivu și Ana Maria Mocanu au ajuns ultimele la cursa pentru ultima șansă! Ce culoare a avut mătasea...
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