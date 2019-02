Elefantul a fost verde! Ana Morodan și Adrian Teleșpan, criticați de ceilalți concurenți. „Nu vă este frică?”

În cursa „Ultima Șansă", Ana Morodan și Adrian Teleșpan au ajuns pe ultimul loc, ceea ce le-a adus și riscul de a fi eliminați. Însă, elefantul a fost verde, astfel că cei doi rămân în competiție, spre dezamăgirea concurentei. Alți concurenți au criticat atitudinea celor doi.

„Cred și sper ca elefantul să aibă culoarea roșie, pentru că sunt foarte mulți colegi în această competiție care au nevoie de premiu, care își doresc acest premiu, care își doresc să trăiască această aventură mai mult decât noi și merită să aibă această șansă”, a spus Ana Morodan.

„Dacă am mai rămâne în această competiție, am fi mai buni decât ei. Scuzați aroganța”, a ținut Morodan să precizeze, înainte de a afla ce culoare are elefantul din cutia ținută de Gina Pistol.

Însă, nu a fost să fie! Elefantul a avut culoarea verde.

„Am avut dilema reacției, pentru că știam sigur că Ana nu vrea să mai stea. Pe mine nu mă deranjează neaparat că am mai rămas aici, dar știind că ei nu îi place, aș pleca și eu”, a spus Adrian Teleșpan, pentru acest comentariu fiind certat imediat de Morodan.

„Și mie mi-ar fi plăcut să plecăm, dar acum că am rămas nu o să fac o dramă din asta”, s-a apărat Teleșpan.

„A, mersi că m-ai făcut isterică”, a venit imediat replica Anei Morodan.

Atitudinea celor doi a fost criticată de CRBL și Oase.

„Unii oameni s-ar fi bucurat de elefantul acela” și „Mâncam cutia aia”, au spus și CRBL și Oase, neînțelegând motivul pentru care Ana Morodan a mai luptat atât de mult în cursa „Ultima șansă”, dacă își dorea să plece acasă.

„Nu ți-e frică?”, a întrebat retoric CRBL, arătând către cer.

Jojo și Paul Ipate s-au situat pe locul I după cursa „Ultima șansă”.

„Sunt bucuros că am ieșit pe primul loc, pentru că aveam nevoie de asta. Aveam nevoie noi ca echipă să vedem în momente limită, momente-cheie, cât de sudați suntem, de fapt. Chiar duntem sudați și ne putem baza unul pe celălalt”, a spus Paul Ipate.

