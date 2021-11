Etapa finală Asia Express - Drumul Împăraților vine cu un element surpriză: „Ne simțim în mare pericol!”. Duminică, la Antena 1

Cursa grea, întreruptă de multe emoții, va primi și un element-surpriză în această etapă a competiției: 3 cutii cu nestemate, ce ascund posibile eliminări. Care va fi rolul lor în cursă și cum vor fi acordate, telespectatorii Antena 1 pot afla duminică, de la 20:00: ”Evident că presiunea este foarte mare. Diferența între perechile din concurs este foarte mică. Noi ne simțim în acest moment în mare pericol ”, mărturisește Elwira Petre.

Ce se întâmplă mai departe în Asia Express - Drumul Împăraților

În ritmul alert al cursei, acțiunea va ajunge la cote înalte, iar misiunile le vor scoate în cale concurenților o țară cu o cultură aparte, însă probele nu vor fi ușor de îndeplinit. În căutare de indicii, traseul îi va purta pe concurenți prin Rosh HaNikra, locație ce ascunde faimoasele grote săpate în stâncă.

Citește și: Asia Express, 17 noiembrie 2021. Cum au fost așteptați concurenții la prima cazare din Israel și ce povești impresionante au aflat

Drumul Împăraților coboară în ultima etapă a competiției și pe plajele de la Marea Mediterană ale Israelului, acolo unde concurenții vor fi provocați să construiască un castel de nisip de 1 metru înălțime, pentru a aduce tribut castelelor templierilor care au protejat țara acum nouă secole. ”Doamne ferește! Am citit misiunea și părea un basm, atât de lungă era. Iar când am văzut dimensiunile pe care trebuia să le respectăm mi s-a părut foarte greu. Știam că vom avea mult de lucru și că vom sta mult în soare”, va spune Lidia Buble.

Emi și Cuza, Lidia și Estera Buble, Mihai și Elwira Petre, Cosmin și Eliza Natanticu sunt cele patru echipe care vor continua să își depășească limitele fizice și psihice în ultima etapă a competiției Asia Express - Drumul Împăraților.

Cum se vor descurca vedetele cu provocările dure ale show-ului, telespectatorii Antena 1 pot urmări duminică, de la 20:00, luni, marți și miercuri, de la 20:30, pe Antena 1.