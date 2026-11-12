Finala Asia Express 2026 a doborât recordul de audiență al sezonului. Cifre fenomenale

Gabriel Torje și Alin Alexuc sunt marii câștigători Asia Express – Drumul Mătăsii. Finala emisiunii, lider incontestabil de audiență şi record de audiență în acest sezon!

Gabriel Torje și Alin Alexuc sunt marii câștigători ai sezonului 9 Asia Express – Drumul Mătăsii!

După o cursă nebună prin Shanghai, în care fiecare minut a contat, cei doi au ajuns primii la Irina Fodor și și-au adjudecat Amuleta Supremă și marele trofeu al competiției. A fost deznodământul unei aventuri extraordinare, care i-a purtat prin Uzbekistan și China și în care au demonstrat, până în ultima clipă, determinare, curaj și o incredibilă putere de a merge mai departe.

Finala Asia Express 2026 a doborât recordul de audiență al sezonului

Marea finală Asia Express - Drumul Mătăsii s-a impus ca lider incontestabil de audiență, la nivelul tuturor categoriilor de public şi a înregistrat record de audiență în acest sezon, atât la nivelul cotei de piață, cât şi la nivelul ratingului.

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Astfel, conform datelor oferite de Fifty5Blue, aseară, în intervalul 20:29 – 00:01, la nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse între 21 şi 54 de ani, Antena 1, cu difuzarea finalei Asia Express – Drumul Mătăsii a înregistrat 8.5 puncte de rating şi 35.5% cotă de piaţă, record de audiență în acest sezon, în timp ce, postul secund, Pro TV, cu difuzarea MasterChef înregistra 3.5 puncte de rating şi 14.8% cota de piaţă.

Şi la nivelul publicului urban, Antena 1 a condus clasamentul audiențelor cu 8.5 puncte de rating şi 27.7% cotă de piață, urmată tot de Pro TV, cu 3.5 puncte de rating şi 11.4% cota de piață. Ierarhia se păstrează şi la nivelul întregii țări, target pe care Antena 1 a 7.4 puncte de rating şi 24.8% cota de piață, urmată tot de Pro TV, cu 4.1 puncte de rating şi 13.6% cota de piață. În minutul de maximă audiență, 21:00, peste 1.5 milioane de telespectatori urmăreau aventurile din China.

De altfel, Antena 1 a condus clasamentul audienţelor și la nivelul ȋntregii zile, cu 2.7 puncte de rating și 24% cota de piaţă, dar și pe ȋntreg intervalul de Prime Time (19.00 – 00.00) cu 7.3 puncte de rating și 30.4% cotă de piață, la nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse ȋntre 21 și 54 de ani.

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Cifre fenomenale

Marea Finală a adus față în față două echipe care au luptat cot la cot pentru victorie: Gabriel Torje și Alin Alexuc, respectiv Valerie Lungu și Alex Gâlcă. După săptămâni întregi de provocări, misiuni dificile și momente în care au fost nevoiți să își depășească limitele, cele două perechi au intrat în ultima cursă cu același obiectiv: să ajungă primele la Irina Fodor și să ridice trofeul Asia Express.

Shanghai, unul dintre cele mai spectaculoase orașe ale lumii, a devenit terenul de joc al unei finale în care adrenalina a atins cote maxime. Concurenții au trecut prin misiuni care le-au pus la încercare nu doar rezistența fizică, ci și curajul, atenția și capacitatea de a lua decizii sub presiune. Una dintre cele mai impresionante provocări i-a dus la etajul 88 al celebrului Jin Mao Tower, unde, asigurați în hamuri, au fost nevoiți să își învingă teama de înălțime și să ducă la bun sfârșit o misiune desfășurată la mare altitudine.

Ultima zi a aventurii le-a rezervat și alte încercări neașteptate: o ședință foto subacvatică, provocări care le-au testat reflexele și spiritul de observație, un escape room, dar și momente în care au fost obligați să își înfrunte propriile temeri. Fiecare probă a adăugat presiune unei curse deja extrem de strânse, în care avantajele s-au schimbat, iar cele două echipe au continuat să lupte până la final.

Gabriel Torje și Alin Alexuc au reușit însă să își păstreze concentrarea și să câștige cursa decisivă. Cei doi au ajuns primii la punctul final, în apropierea celebrului Turn Perla Orientului din Shanghai, acolo unde Irina Fodor îi aștepta cu Amuleta Supremă și trofeul sezonului.

De cealaltă parte, Valerie Lungu și Alex Gâlcă au încheiat competiția după o luptă remarcabilă. Au ținut pasul cu adversarii lor într-o finală intensă și au demonstrat, încă o dată, că determinarea și curajul pot împinge limitele mult dincolo de ceea ce pare posibil.

Finalul sezonului 9 Asia Express – Drumul Mătăsii a însemnat mai mult decât desemnarea unei echipe câștigătoare. A fost punctul culminant al unei călătorii prin două țări, culturi și tradiții fascinante, cu mii de kilometri parcurși, întâlniri memorabile și experiențe care i-au transformat pe concurenți.

Gabriel Torje și Alin Alexuc încheie această aventură cu Amuleta Supremă și trofeul Asia Express, după o cursă în care au luptat până la ultima secundă și au demonstrat că, pe Drumul Mătăsii, victoria le aparține celor care nu renunță.