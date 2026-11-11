Mirela Vaida a dezvăluit cum a convins-o pe Oana Tomoiagă să participe la Asia Express 2026. Cum a reacționat artista când a primit propunerea?

De ce Mirela Vaida nu a participat la Asia Express alături de soțul ei. Motivul pentru care a ales-o pe Oana Tomoiagă | Antena 1

Mirela Vaida și Oana Tomoiagă au părăsit competiția Asia Express 2026 chiar înainte de marea finală. Cele două concurente au avut parte de o aventură intensă pe Drumul Mătăsii, iar sezonul 9 al emisiunii le-a demonstrat că prietenia lor poate rezista chiar și celor mai dificile provocări. Deși nu au reușit să ajungă în ultimul act al competiției, experiența trăită împreună le-a oferit numeroase amintiri.

Cum au ajuns Mirela Vaida și Oana Tomoiagă să facă echipă la Asia Express 2026

Mulți s-au întrebat cum au ajuns cele două prietene să formeze o echipă în cel mai dur reality-show din România. Mirela Vaida a povestit în trecut cum a luat naștere această idee și de ce a considerat că Oana Tomoiagă este partenera potrivită pentru o asemenea aventură.

Prezentatoarea TV a mărturisit că, inițial, s-a gândit să participe alături de soțul ei, însă ulterior și-a dat seama că avea nevoie de o persoană calmă și echilibrată lângă ea. Astfel, Oana, una dintre prietenele sale apropiate, a devenit alegerea ideală.

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Mirela Vaida a explicat și că nu și-ar fi dorit să își amestece familia cu activitatea profesională din televiziune, acesta fiind un alt motiv pentru care nu a ales să participe alături de partenerul său de viață.

Mai mult, în perioada în care prezentatoarea a fost plecată în Asia, soțul ei a preluat întreaga responsabilitate pentru îngrijirea copiilor.

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Cum a reacționat Oana Tomoiagă atunci când Mirela Vaida i-a propus să participe la Asia Express

Mirela Vaida a fost cea care a făcut primul pas și a contactat-o pe Oana Tomoiagă pentru a-i propune să formeze o echipă în cadrul emisiunii Asia Express.

Inițial, cântăreața de muzică populară ar fi fost luată prin surprindere de propunerea prietenei sale. Potrivit declarațiilor relatate de Mirela, Oana s-ar fi speriat atât de tare încât i-ar fi închis apelul.

Totuși, după ce a avut timp să se gândească la această oportunitate, artista a privit propunerea dintr-o altă perspectivă. Oana a ajuns la concluzia că participarea la Asia Express ar putea fi cea mai mare nebunie pe care ar putea să o facă împreună cu prietena sa și a acceptat provocarea.

Chiar dacă la început a avut emoții și ezitări, cele două au pornit împreună pe Drumul Mătăsii și au demonstrat că se pot susține reciproc în situații dificile. Au trecut prin probe solicitante, momente tensionate și numeroase obstacole, însă au reușit să ajungă până în apropierea finalei.

Mirela Vaida și Oana Tomoiagă au fost eliminate chiar înainte de marea finală Asia Express 2026, însă aventura lor rămâne una dintre experiențele importante pe care le-au împărtășit ca prietene.