Descoperă ce mesaj a transmis Mirela Retegan lui Alin Alexuc, la scurt timp după ce a câștigat Asia Express. Fanii au reacționat imediat.

Aventura de pe Drumul Mătăsii a ajuna la final și marele premiu în valoare de 30.000 de euro a fost câștigat de echipa formată din Gabi Torje și Alin Alexuc, după o cursă extrem de strânsă cu Valerie Preda și Alex Gîlcă. La scurt timp după victoria băieților, Mirela Retegan a transmis un mesaj neașteptat. Descoperă totul în rândurile de mai jos.

Mesajul neașteptat transmis de Mirela Retegan, după ce Alin Alexuc și Gabi Torje au caștigat Asia Express. Fanii au reacționat

Finala Asia Express a adus multe misiuni și provocări pentru echipele finaliste, iar ultima ediție a fost una spectaculoasă. Cu multă ambiție, concurenții au luptat cu toată forța pentru a reuși să câștige trofeul. La final, cele două echipe au ajuns la Irina Fodor, însă doar una a fost câștigătoare.

La capătul unui drum de mii de kilometri, după multe etape dificile, în care puterile le-au fost testate din plin, Alin Alexuc și Gabi Torje au reușit să ajungă primii la Irina Fodor și au devenit astfel marii câștigători ai sezonului 9 Asia Express.

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Așa cum era de așteptat, nu puține au fost mesajele de felicitare primite din partea fanilor. Nu au lipsit nici mesajele de la vedete, printre acestea fiind chiar unul venit din partea Mirelei Retegan, fostă concurentă în show, alături de fiica ei, Maya.

„Ați meritat din prima clipa❤️”, a fost mesajul pe care l-a transmis Mirela Retegan învingătorilor, care a adunat numeroase aprecieri.

Nu doar Mirela Retegan a dat dovadă de fairlplay, căci și alte vedete au transmis mesaje de felicitare.

„Felicitări!!!!🔥👏”, a scris și Ana Maria Mocanu.

„Minunaților!❤️🏆 Vă îmbrățișez tare!”, i-a felicitat Irina Fodor.

Alte vedete care au transmis mesaje celor doi campioni au fost Raluca Bădulescu, Alex Gîlcă, Mirela Vaida, Loredana Chivu, Connie Preda, Jean Gavril (și el fost concurent, alături de fratele său) și Sonia Simionov.

Alin Alexuc și Gabi Torje au fost, fără doar și poate, nu doar cea mai puternică echipă de pe Drumul Mătăsii, ci și una dintre cele mai îndrăgite.