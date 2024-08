Jurnal de călătorie - Asia Express | Drumul Zeilor, episod 9. Surorile Andreea Perețeanu și Carmen Negoiță, dezvăluiri din culise

În episodul 9 de Jurnal de călătorie - Asia Express | Drumul Zeilor, Andreea Perețeanu și Carmen Negoiță au dat câteva detalii despre experiența lor din show.

Surorile Carmen Negoiță și Andreea Perețeanu au vorbit despre începutul experienței lor în Asia Express. Cele două și-au depășit limitele și au descoperit că experiența Asia Express e mult mai grea decât ce ar fi crezut judecănd după imaginile de la TV.

Carmen Negoiță a mărturisit că nu a putut mânca nimic la începutul experienței din Thailanda, pentru că era foarte emoționată.

„Când am ajuns aici mi s-a părut de două sau de trei ori mai grea pentru că atunci când te uiți la televizor nu poți să simți emoția din stomac. Eu am vrut să-mi descopăr limitele: ce pot să duc și ce nu pot să duc. Eu primele două săptămâni nu am putut să mănânc nimic de emoție. Sora mea este sociabilă cu oamenii, este plăcută, este caldă, este tipicară. Unoeri când sunt foarte competitivă pot să devin o fiară”, a spus Carmen Negoiță.

Cele două surori au mărturisit că sunt foarte diferite, dar acest lucru reprezintă un avantaj pentru că se completează reciproc în Asia Express.

„E o experiență unică. Te pune în toare ipostazele posibile, te testează în toate formele posibile și descoperi, de fapt, cine ești tu cu adevărat, lucru pe care nu poți să-l faci în zona de comfort. Te ajută să-ți depășești o grămadă de frici și eu am. mie îmi place foarte mult de sora mea. Îmi place că suntem diferite: eu văd într-un fel, ea vede într-un fel și așa reușim să ne completăm”, a spus Andreea Perețeanu.

Asia Express – Drumul Zeilor revine la Antena 1 din 1 septembrie

După aproape un an de zile, Asia Express, cel mai dur reality-show al momentului, revine la Antena 1. Marea premieră va avea loc duminică, 1 septembrie, de la ora 20.00. Programul de difuzare rămâne cel bine cunoscut de telespectatori, duminica de la ora 20.00 și de luni până miercuri de la 20.30. Spre deosebire de celelalte sezoane, Drumul Zeilor a fost cel mai lung de până acum, având 11 etape în loc de 10.

Thailanda, Malaysia și Iondonezia sunt țările care vor pune la grae încercare cele 9 perechi de vedete dornice de aventură la capătul lumii. Obiceiuri stranii, călduri insuportabile, bariere lingvistice, trafic infernal, restricții religioase sunt doar câteva din obstacolele cu care concurenții trebuie să se confrunte pentru a obține marele premiu.

Actrițele Anca Țurcașiu și Andreea Samson, Mihai Găinușă și colega sa de radio Oana Paraschiv, Nicolai Tand și Sorin Brotnei, nașul și finul, Betty Salam și Cătălin Vişănescu, comedianții Ioana State și Mane Voicu, content creator-ul şi antreprenoarea Carmen Negoiță și sora ei, Andreea, Victor Slav și iubita lui, Selina, Adi Nartea și prietenul lui, actorul Cosmin Vîjeu, Andrei Ursu și iubitul lui, Vlad Condurache, s-au aventurat pe Drumul Zeilor.