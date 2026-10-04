Loredana și Ana, puse în dificultate la Asia Express. Ce handicap au primit înainte de cursă: „Sunt destul de grele”

Loredana Chivu și Ana Maria Mocanu au primit un handicap neașteptat înainte de o nouă cursă la Asia Express. Cele două au pornit la drum cu niște obiecte care le-au îngreunat serios traseul.

Loredana și Ana, puse în dificultate la Asia Express. Ce handicap au primit înainte de cursă | Antena 1

Episodul 16 din sezonul 9 Asia Express – Drumul Mătăsii, difuzat pe 1 octombrie 2026, a venit cu emoții uriașe pentru Loredana Chivu și Ana Maria Mocanu. Cele două au ajuns ultimele la Cursa pentru Ultima Șansă și au aflat că urmează să lupte pentru rămânerea în competiție.

Irina Fodor a deschis cryptexul pentru a dezvălui culoarea mătăsii. Momentul a fost unul plin de suspans pentru cele două concurente.

Surpriza a venit imediat. Mătasea din cryptex a fost verde, ceea ce înseamnă că aventura Loredanei Chivu și a Anei Maria Mocanu pe Drumul Mătăsii continuă.

Loredana și Ana, puse în dificultate la Asia Express. Ce handicap au primit înainte de cursă

Articolul continuă după reclamă

Loredana Chivu și Ana Maria Mocanu au primit un handicap neașteptat înainte de o nouă cursă la Asia Express. Cele două au fost salvate de eșarfa verde, însă acest lucru a venit cu o condiție. Pentru a continua drumul, concurentele au fost nevoite să accepte un handicap care le-a dat imediat emoții.

Cele două au încercat să ghicească ce se ascunde sub pătura pregătită de Irina Fodor. Prima grijă a Loredanei a fost să nu fie vorba despre un animal.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Ana Mocanu a încercat și ea să își dea seama ce le așteaptă.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Irina Fodor le-a amintit celor două concurente că trebuie să accepte un mic dezavantaj după ce au fost salvate de eșarfa verde.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Pentru Loredana și Ana, momentul a fost unul plin de suspans. Ana a povestit ulterior, la testimonial, că s-a gândit toată ziua la posibilul handicap.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Nici Loredana nu a avut prea multe idei. Singurul lucru pe care și l-a dorit a fost să nu fie nevoită să transporte o vietate.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

În cele din urmă, Irina Fodor a dat pătura la o parte și le-a arătat concurentelor handicapul pe care urmau să îl poarte pe traseu. Reacțiile nu au întârziat să apară.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Surpriza era formată din două pălării tradiționale, foarte mari, pe care Loredana și Ana trebuiau să le poarte pe cap în timpul cursei.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Nici Cheloo nu a ratat ocazia de a face o glumă pe seama noului accesoriu al celor două concurente.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

După ce au primit handicapul, Loredana și Ana și-au pus pălăriile pe cap.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Concurenta a vrut să știe și cât timp vor trebui să suporte handicapul. Loredana a întrebat-o pe Irina Fodor când vor putea să își dea jos pălăriile.

Răspunsul prezentatoarei a fost clar: cele două vor putea renunța la ele abia atunci când vor ajunge la cazare, la finalul zilei.

Astfel, Loredana Chivu și Ana Maria Mocanu au pornit în cursă cu cele două pălării voluminoase pe cap. Un handicap care, deși a stârnit multe glume, le-a îngreunat traseul și le-a făcut misiunea și mai dificilă.

Asia Express – Drumul Mătăsii poate fi urmărit duminică, de la ora 20:00, dar și luni, marți și miercuri, de la 20:30, pe Antena 1 și în AntenaPLAY.

Citește și: Loredana Chivu și Ana Maria Mocanu au ajuns ultimele la cursa pentru ultima șansă! Ce culoare a avut mătasea