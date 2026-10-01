Loredana Chivu și Ana Maria Mocanu au ajuns ultimele la cursa pentru ultima șansă și Irina Fodor a dezvăluit ce culoare a avut mătasea din cryptex, în ediția din 1 octombrie 2026. Descoperă dacă echipa a fost sau nu eliminată.

În ediția din 1 octombrie 2026 a emisiunii Asia Express-Drumul Mătăsii, show din programul TV al Antenei 1, concurenții intrați la cursa pentru ultima șansă au ajuns să se bucure de peisajele magnifice din Zhangjiajie, regiunea ale cărei formațiuni stâncoase au inspirat universul celebrului film „Avatar” și să participe la misiuni spectaculoase. La final, echipa ajunsă pe ultimul loc a aflat deznodământul. Descoperă în rândurile de mai jos ce culoare a avut mătasea.

Loredana Chivu și Ana Maria Mocanu au ajuns ultimele la cursa pentru ultima șansă! Ce culoare a avut mătasea, în ediția din 1 octombrie 2026

Concurenții Asia Express au ajuns la Zhangjiajie, locul din China ce l-a inspirat pe celebrul regizor James Cameron să creeze filmul „Avatar”. De data aceasta, pentru șansa de a rămâne în competiție s-au întrecut Gabi Torje și Alin Alexuc, Mirela Retegan și Maya și Loredana Chivu și Ana Maria Mocanu.

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Ziua a început în forță cu o misiune în care concurenții au convins câțiva trecători să se îmbrace în hainele date de Irina Fodor și să învețe și să recite o poezie. Totuși, marea aventură abia apoi a venit, la canionul Zhangjiajie.

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Pentru prima medalie, echipele au fost nevoite să treacă peste cel mai mare pod de sticlă din lume. A doua misiune a fost aceea de a se cățăra pe o stângă, iar a treia probă a fost aceea de a se da pe cea mai lungă tiroliană din China (1.500 de metri). Ultima provocare le-a putut aduce o medalie de platină, însă pentru acest lucru concurenții au fost nevoiți să meargă pe marginea unei creste, în ediția din 1 octombrie 2026 a emisiunii Asia Express-Drumul Mătăsii.

Irina Fodor alături de Ana Maria Mocanu și Loredana Chivu

După ce au făcut autostopul, concurenții au mers să facă un selfie pe stradă, dar și să descopere informații despre anumiți eroi chinezi. Ultima provocare a fost aceea de a deschide un seif, dar ca să afle cifrele, echipele au avut de găsit anumite persoane, folosind anumite indicii. Pentru a afla una dintre cifre, concurenții au fost puși să mănânce o porție generoasă de stinky tofu! Așa cum spune chiar numele, preparatul are un miros puternic și respingător, iar gustul este o adevărată provocare chiar și pentru cei cu stomacul tare! Totuși, dorința de a câștiga i-a determinat pe concurenți să nu se lase.

Irina Fodor alături de Ana Maria Mocanu și Loredana Chivu

Fiecare echipă a dat tot ce a avut mai bun pentru a nu se clasa pe ultimul loc. Din păcate, Loredana Chivu și Ana Maria Mocanu au ajuns pe ultimele, așa că pentru ele emoțiile au fost mari. Irina Fodor a deschis cryptexul și nu mică a fost surpriza a fost atunci când s-a descoperit faptul că mătasea a fost de culoare verde.

Asia Express – Drumul Mătăsii poate fi urmărit duminică, de la ora 20:00, dar și luni, marți și miercuri, de la 20:30, pe Antena 1 și în AntenaPLAY.