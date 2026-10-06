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Maurice Munteanu a clacat în timpul unei probe la Asia Express. Ce l-a făcut să spună: „Nu mai pot! Mă simt ridicol”

Maurice Munteanu a avut un moment în care s-a pierdut cu firea, așa cum el însuți și-a descris starea. Concurentul Asia Express a simțit că nu mai poate să-și ducă misiunea la capăt, în ediția de pe 6 octombrie.

Autor: Laura Cojocaru
Publicat: Marti, 06 Octombrie 2026, 17:10 | Actualizat Marti, 06 Octombrie 2026, 23:39
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La Kuixing Building, concurenții Asia Express - Drumul Mătăsii au ajuns în lumea „armatei Bang Bang”, localnici cunoscuți pentru transportul mărfurilor din Chongqing. Echipele au primit ca misiune să transporte provizii prin labirintul urban, având grijă ca marfa să ajungă la destinație în condiții bune. Concurenții au cărat pe scări coșuri cu roșii, ouă și cornete, pe un traseu cu scări, în care doar găsirea drumului corect s-a transformat într-o provocare.

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Maurice Munteanu și-a ieșit din fire în timpul unei probe dificile de la Asia Express: „Mă simt ridicol”. Momentul în care partenerul lui Connie a clacat: „Nu mai pot!”

Maurice Munteanu și Connie Preda au întâmpinat dificultăți pe scări. Unul dintre coșurile lui Maurice a căzut, iar el a decis să-l lase și pe celălalt jos. Astfel, ouă sparte, corente rupte și roșii stâlcite s-au prelins pe beton, în timp ce concurentul Asia Express a avut o cădere nervoasă.

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„După ce a căzut coșul A, am aruncat și coșul B. Pentru că m-am gândit în capul meu afectat de arșiță tip Bărăgan în China, la ce mă mai duc cu coșul A, dacă a căzut coșul B. Aruncă-l și pe ăla! Nu mai pot! Nu e de nervi! Mi-am ieșit complet din fire. Mă simt ridicol și nu mai pot”, a spus Maurice Munteanu.

Lăsând coșurile pe jos, Maurice Munteanu s-a îndepărtat și a luat un loc, timp în care coechipiera lui a încercat să-l calmeze.

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Imaginile au fost difuzate în ediția Asia Express de pe 6 octombrie, conform programului TV Antena 1.

În sezonul 9 al emisiunii „Asia Express – Drumul Mătăsii”, 18 concurenți, împărțiți în nouă echipe, au pornit într-o aventură care îi poartă prin două țări spectaculoase: Uzbekistan și China. La start s-au aflat Cheloo și Mihai Ban, Maurice Munteanu și Connie Preda, Mirela Vaida și Oana Tomoiagă, Radu Isac și Eduard Hordilă, Gabi Torje și Alin Alexuc Ciurariu, Loredana Chivu și Anamaria Mocanu, Valerie Lungu și Alex Gâlcă, Mirela Retegan și fiica sa, Maya, precum și What’s UP și soția lui, Miky.

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