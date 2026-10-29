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Gabriel Torje, mesaj emoționant după eliminarea lui Maurice Munteanu și Connie Preda de la Asia Express: „Oamenii frumoși...”

Gabriel Torje a transmis un mesaj emoționant după eliminarea lui Maurice Munteanu și Connie Preda de la Asia Express. Ce a spus despre relația lor.

Autor: Bianca Cimpoi
Publicat: Joi, 29 Octombrie 2026, 13:56 | Actualizat Joi, 29 Octombrie 2026, 14:07
Gabriel Torje, cuvinte de laudă la adresa lui Maurice Munteanu și a lui Connie Preda, după eliminarea de la Asia Express | Instagram
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Eliminarea lui Maurice Munteanu și a lui Connie Preda de la Asia Express – Drumul Mătăsii a stârnit emoții puternice și în rândul celorlalți concurenți.

Gabriel Torje a publicat un mesaj impresionant pe rețelele sociale, în care a vorbit despre legătura specială pe care a construit-o cu cei doi în timpul competiției. Fotbalistul a recunoscut că, deși au existat și momente tensionate, experiența i-a apropiat și i-a oferit prietenii pe care nu le va uita.

Gabriel Torje, cuvinte de laudă la adresa lui Maurice Munteanu și a lui Connie Preda, după eliminarea de la Asia Express

Gabriel Torje a transmis un mesaj emoționant, în care vorbește despre Maurice Munteanu și Connie Preda, după eliminarea lor.

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Chiar dacă fotbalistul și Maurice Munteanu s-au tachinat, Gabriel Torje a recunoscut că s-a înțeles bine atât cu el, cât și cu Connie Preda.

Fotbalistul, recunoscător că i-a cunoscut

Gabriel Torje a vorbit despre parcursul lui Maurice Munteanu și al lui Connie Preda, fiind de părere că foștii concurenți fac parte din categoria celor care au lăsat ceva în urma lor, în Asia Express.

Fotbalistul este recunoscător că i-a cunoscut și, deși experiența lor s-a terminat mai devreme, sportivul spune că nu îi va uita.

gabriel torje, maurice munteanu si connie preda
gabriel torje si connie preda
maurice munteanu si connie preda
maurice munteanu si connie preda

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