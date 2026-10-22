Descoperă ce mesaj a transmis Maya, fiica Mirelei Retegan, imediat după eliminarea de la Asia Express-Drumul Mătăsii.

Ediția din 21 octombrie 2026 a emisiunii Asia Express-Drumul Mătăsii a trimis în cursa pentru ultima șansă trei echipe puternice. La finalul unei zile lungi, ce a fost plină de misiuni dificile, echipa care a fost eliminată din competiție a fost chiar cea formată din Mirela Retegan și Maya. Echipa formată din Alex Gâlcă și Valerie Preda s-a salvat, iar mătasea a fost roșie pentru cele două concurente.

Descoperă în rândurile de mai jos ce mesaj a transmis Maya, fiica Mirelei Retegan, după eliminarea de la Asia Express.

Mesajul transmis de Maya, fiica Mirelei Retegan, după eliminarea de la Asia Express! Ce detalii nu s-au văzut la TV

Cursă pentru ultima șansă a fost una exterm de palpitantă, ce a ținut telespectatorii cu sufletul la gură. Connie Preda și Maurice Munteanu s-au salvat, iar Valerie Lungu și Alex Gîlcă au fost penalizați cu 30 de minute, lucru ce i-a clasat pe penultimul loc. Ultimele au fost Mirela Retegan și Maya, pentru care mătasea a fost roșie.

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La scurt timp după eliminare, Mirela Retegan a publicat pe pagina sa oficială de Instagram. La fel a făcut și Maya, fiica ei. Descoperă mai jos ce a transmis tânăra, după ce a părăsit competiția, dar și ce detalii nevăzute la TV au ieșit la iveală:

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„Draga Asia Express,

Îți mulțumesc. Datorită ție, am avut cele mai valoroase două luni cu mama mea. Am petrecut timp împreună cat n-am petrecut toată viața și am avut ocazia să ne cunoaștem ca femeile de astăzi.

Datorită ție, m-am acceptat așa cum sunt. Cu bune, cu rele. Au fost momente in care mi-a plăcut de mine și momente în care nu. Dar am acceptat ca nu sunt perfectă și ca nici nu trebuie să pretind asta. Ca sunt om, ca fac tot ce pot și ca învăț în fiecare zi. În imperfecțiuni și asimetrii, în cearcăne și fața nemachiată, astăzi văd frumusețe. Știu ca zâmbetul și sclipirea din ochi înseamnă totul. Cred ca asta e cel mai valoros lucru din lume.

Am iubit fiecare moment și am trăit experiența conștientă fiind de privilegiul pe care l-am avut. Sa fiu acolo, să văd cum se filmează o emisiune pe care eu o ador și o respect, să trăiesc împreună cu mama mea tot… nu există propoziții care ar putea descrie recunoștința pe care o simt astăzi.

Am rezistat mult mai mult decât ne așteptam. Am stat 7/10 săptămâni. Am stat cat am fost bucurie. Și când n-am mai fost, am știut ca e momentul să facem pasul în spate.

La ultimul careu era clar. Știam, simțeam. Așa ca m-am uitat în jur, la ce nu vezi la televizor.. M-am uitat după linia camerelor și am văzut oamenii care fac magia sa se întâmple. Echipa Asia este una gigantică, iar fiecare om de acolo își face meseria cu măestrie și pasiune. Iar în echipa noastră am fost noi două, operatorii și reporterițele noastre - oameni minunați pe care i-am admirat pe tot parcursul nostru acolo. Pentru ei e mai mult și mai greu decât e pentru concurenți. Și totuși, ei ne dau putere și curaj.

Dragi colegi de competiție, mă bucur enorm ca v-am cunoscut. Vă mulțumesc pentru poveștile din pauze și pentru experiența frumoasă pe care am trăit-o alături de voi.

Dragi prieteni, vă mulțumim pentru fiecare mesaj. Vă mulțumim ca ne-ați înțeles, ca ne-ați sustinut. Va multumim ca ati trăit experiența cot la cot cu noi. Sunt recunoscătoare pentru tot.

Multumim, Asia Express! You will be missed ❤️”, a fost mesajul transmis de Maya, fiica Mirelei Retegan, la scurt timp după eliminarea de la Asia Express.