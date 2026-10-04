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Mirela Vaida, în impas la una dintre cele mai neașteptate probe de la Asia Express: „Nu ieșea o lacrimă”

Mirela Vaida a avut parte de o provocare neașteptată la Asia Express. Concurenta s-a lovit de o probă care i-a dat mari bătăi de cap și pe care nu a reușit să o ducă la capăt atât de ușor.

Autor: Oana Vacarusi
Publicat: Duminica, 04 Octombrie 2026, 21:52 | Actualizat Duminica, 04 Octombrie 2026, 21:52
Mirela Vaida, în impas la una dintre cele mai neașteptate probe de la Asia Express | Antena 1
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După proba cu abacul, concurenții de la Asia Express au avut parte de o nouă provocare neașteptată în orașul fetelor Tujia. Tradiția locală spune că miresele trebuie să plângă înainte de nuntă, iar concurenții au fost puși să ducă mai departe acest ritual.

Mirela Vaida, în impas la una dintre cele mai neașteptate probe de la Asia Express

Pentru Mirela Vaida și Oana Tomoioagă, însă, lucrurile s-au complicat. Cele două au încercat să intre în spiritul tradiției, dar nu au reușit să verse nicio lacrimă.

Proba părea simplă la început. În realitate, pentru Mirela și Oana s-a dovedit a fi una dintre cele mai dificile. Cele două au încercat să intre în atmosfera ritualului, însă niciuna nu reușea.

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Pentru a duce misiunea la capăt, cele două concurente s-au pus în genunchi și au încercat să recreeze atmosfera specifică ritualului.

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Numai că lucrurile nu au mers deloc conform planului. Ritualul a început, însă Mirela și Oana nu reușeau să plângă.

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„Nu ieșea o lacrimă”. Mirela Vaida, exasperată

Mirela Vaida a recunoscut că situația a devenit frustrantă. Deși spune că plânge în mod normal atunci când este emoționată, supărată sau îi este dor de copii, de această dată nu a reușit să verse nicio lacrimă.

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Mirela a încercat apoi să o convingă și pe Oana să plângă. Concurenta i-a amintit că trebuie să intre în rol și să se gândească la un moment care să o emoționeze.

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Mirela a ajuns să o certe pe Oana

Cum timpul trecea, iar cele două nu reușeau să îndeplinească proba, Mirela Vaida și-a pierdut răbdarea. Concurenta a început să o îndemne pe Oana să plângă, mai ales că misiunea trebuia finalizată cât mai repede.

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Momentul a fost unul savuros, mai ales că cele două au ajuns să se certe în încercarea de a duce la capăt o probă care, la prima vedere, părea foarte simplă.

În cele din urmă, însă, o femeie din grupul pe care l-au găsit le-a salvat. La un moment dat, acesteia i-a curs o lacrimă, iar Mirela și Oana au putut, în sfârșit, să continue.

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Urmărește ce se întâmplă mai departe în Asia Express, joi, de la ora 20:30, la Antena 1 și în AntenaPLAY.

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