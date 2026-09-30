Mirela Vaida și-a ieșit din fire la Asia Express: „M-au apucat dracii ăia mari de moldoveancă!”. Ce a făcut-o pe Loredana să țipe

Misiunea pentru imunitatea mică a făcut-o pe Mirela Vaida să își iasă din fire și să se înfurie. Tot la aceeași misiune, Loredana a țipat la Ana Maria Mocanu, în ediția din 30 septembrie 2026 a show-ului Asia Express.

În ediția din 30 septembrie 2026 a emisiunii Asia Express-Drumul Mătăsii, show din programul TV al Antenei 1, concurenții s-au întrecut pentru cea de-a doua imunitate a acestei etape. Totuși, misiunea pregătită de Irina Fodor nu a fost deloc simplă și a adus multe bătăi de cap concurenților. Descoperă în rândurile de mai jos de ce și-a ieșit din minți Mirela Vaida, dar și de ce a țipat pe stradă Loredana Chivu, la Ana Maria Mocanu.

Mirela Vaida și-a ieșit din fire la Asia Express, ediția din 30 septembrie 2026. Ce a făcut-o pe Loredana Chivu să țipe

Misiunea pentru imunitatea mică a făcut-o pe Mirela Vaida să își iasă din fire și să se înfurie. Tot la aceeași misiune, Loredana a țipat la Ana Maria Mocanu, în ediția din 30 septembrie 2026 a show-ului Asia Express.

După ce au făcut autostopul și au reușit să găsească o mașină, concurenții s-au îndreptat către următoarea locație indicată de Irina Fodor: Phoenix Ancient City. Aici s-a desfășurat o altă misiune extrem de dificilă, cu o miză importantă: imunitatea mica a etapei.

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Mirela Vaida și Oana Tomoiagă la Asia Express

Pe mission board era scrisă misiunea: fiecare echipă trebuia să găsească prin împrejurimi persoanele îmbrăcate în costume speciale:

„Dragilor,

Bine ați venit în Phoenix! Sunteți în locul cel mai fotografiat din China. Aici vin turişti din toată lumea, pentru a face poze în costumele chinezeşti specifice celor mai mari dinastii şi triburi. Voi trebui să găsiți 4 persoane. Ele deţin una dintre cele 4 bucăţi care formează simbolul păsării Phoenix. Doar găsindu-i pe toți 4 puteți afla locul în care vă aştept. Aceste 4 persoane sunt îmbrăcate în cele mai populare costume ale sezonului: costumul etniei MIAO şi costumul dinastiei HAN. Priviți cu atenție aceste 4 manechine. Trebuie să observați caracteristicile lor: doar aşa le puteți recunoaşte. Pentru a găsi persoanele pe care le căutați, spuneți în limba mandarină propoziţia: ni you wo de fenghuáng. Dacă ați reuşit să identificați corect, veți primi o parte din pasărea Phoenix. Căutaţi aceste persoane în zonele marcate pe hartă. Mult succes, Țuca”, au fost indicațiile transmise de Irina Fodor.

Fără să mai stea pe gânduri, vedetele s-au apucat rapid să caute cele patru persoane în costume speciale. Totuși, unul dintre costume a dat multe bătăi de cap Mirelei Vaida, care a început să se contrazică în privința uneia dintre persoane cu Oana Tomoiagă.

„Nu e ea, nu arată așa costumul!”, a spus Mirela Vaida, nervoasă.

Mirela Vaida și Oana Tomoiagă la Asia Express

„M-au apucat dracii ăia mari de moldoveancă!”, a spus vedeta la testimonial.

Oana Tomoiagă a avut un instinct puternic și a încercat, dovedindu-se ulterior faptul că tânăra cu pricina chiar avea o bucată din pasărea Phoenix, pe care ele o căutau.

Misiunea s-a dovedit a fi grea și pentru Loredana, care a țipat la Ana Maria Mocanu fiindcă nu au reușit să se sincronizeze. Cele două s-au enervat că nu găsesc persoanele în costume speciale și s-a lăsat cu replici dure și țipete.

„I-a luat Dumnezeu mințile!”, a zis Ana Maria Mocanu la testimonial, referindu-se la faptul cp Loredana Chivu s-a înfuriat.

Urmărește ce se întâmplă mai departe în Asia Express, joi, de la ora 20:30, la Antena 1 și în AntenaPLAY.

Loredana Chivu și Ana Maria la Asia Express