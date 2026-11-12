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Mirela Vaida și Oana Tomoiagă, dezvăluiri neașteptate la Neatza! Ce „picanterii” au recunoscut, după finala Asia Express

Descoperă ce „picanterii” au recunoscut Mirela Vaida și Oana Tomoiagă la Asia Express-Drumul Mătăsii.

Ana Maria Autor: Ana Maria
Publicat: Joi, 12 Noiembrie 2026, 15:05 | Actualizat Joi, 12 Noiembrie 2026, 15:58
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În ediția din 12 noiembrie 2026 a emisiunii Neatza cu Răzvan și Dani, invitatele speciale ale ediției au fost Mirela Vaida și Oana Tomoiagă. Acestea au jucat un joc de cuvinte alături de Cuza și de Radu Bucălae, prilej cu care s-au făcut niște dezvăluiri neașteptate. Descoperă totul în rândurile de mai jos.

Mirela Vaida și Oana Tomoiagă, dezvăluiri neașteptate la Neatza! Ce „picanterii” au recunoscut, după finala Asia Express

Sezonul 9 al emisiunii Asia Express i-a purtat pe concurenți pe Drumul Mătăsii, o aventură de mii de kilometri care a testat nu doar forța fizică a echipelor, ci și rezistența lor psihică! Chiar dacă nu au câștigat marele trofeu, Mirela Vaida și Oana Tomoiagă au fost una dintre cele mai puternice și îndrăgite echipe din competiție. Acestea au reușit să ajungă până în etapa finală și au demonstrat că împreună formează o echipă greu de întrecut.

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Ulterior, după difuzarea marii finale a reality show-ului Asia Express, cele două au fost invitate la emisiunea Neatza cu Răzvan și Dani, prilej cu care au dezvăluit anumite detalii ce i-au luat prin surprindere pe fani. Acestea au primit din partea gazdelor emisiunii o provocare pe cinste, în cadrul căreia au dezvăluit anumite „picanterii”.

În cadrul concursului „Viză de Asia”, Mirela Vaida și Cuza au avut de format cuvinte folosind prima și ultima literă de pe tăblițele pe care au scris Oana Tomoiagă și Radu Bucălae.

Cuza și Mirela Vaida au primit literele G și N și au început să se gândească la cuvinte posibile atunci când Oana Tomoiagă i-a zis prietenei sale un indiciu: „Ne-a enervat la Asia! Golan!”.

„Cine ne-a enervat în Asia? M-a enervat cineva în Asia, dar mi-a trecut”, a întrebat aceasta mirată.

„Stați puțin, ați avut golani la Asia? Ce este un golan, Oana?”, a dorit să afle Dani Oțil, extrem de curios.

„Un golan. Peste tot sunt golani. Un golan este un băiat care nu are principii foarte stabile, frumoase”, a spus Oana Tomoiagă.

Apoi, Radu Bucălae și Oana au ales literele H și R și s-a zis cuvântul „har”. Următoarele litere au fost J și E și acesta a fost momentul în care Mirela Vaida a spus cuvântul „javre”.

„Oana, ați avut javre la Asia Express?”, a întrebat curios Dani Oțil.

„Doar una”, a fost răspunsul dat de Mirela Vaida, ce a stârnit multe hohote de râs în platou.

„E același cu golanul?”, a spus Cuza.

„Tu vrei de la Asia să mergem la Acces? Vrei scandal”, a glumit Mirela Vaida.

„Doamna Mirela, suntem la televizor”, au glumit cei din platou.

Jocul a continuat și au fost momente comice în platoul emisiunii Neatza cu Răzvan și Dani.

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