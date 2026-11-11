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Mirela Vaida și Oana Tomoiagă, după Asia Express. Ce s-a schimbat în relația lor după experiența trăită împreună

Mirela Vaida și Oana Tomoiagă au transmis mesaje emoționante după eliminarea de la Asia Express 2026. Ce au spus cele două despre prietenia lor?

Beatrice Ioana Autor: Beatrice Ioana
Publicat: Miercuri, 11 Noiembrie 2026, 15:19 | Actualizat Miercuri, 11 Noiembrie 2026, 15:20
Mirela Vaida și Oana Tomoiagă, după Asia Express. Ce s-a schimbat în relația lor după experiența trăită împreună | Instagram
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Mirela Vaida și Oana Tomoiagă au părăsit competiția Asia Express 2026 chiar înainte de marea finală. Cele două prietene au pornit pe Drumul Mătăsii cu emoții, dar și cu multă speranță, fără să știe cât de mult le va schimba această experiență relația. Mirela Vaida a fost cea care i-a propus Oanei să îi fie parteneră în această aventură, iar decizia s-a dovedit a fi una memorabilă.

Mirela Vaida și Oana Tomoiagă, mai apropiate ca niciodată după Asia Express 2026

Sezonul al nouălea a fost presărat cu numeroase suișuri și coborâșuri, însă cele două concurente au demonstrat că pot face echipă chiar și în cele mai dificile momente.

De-a lungul probelor, au existat și situații tensionate, în care diferențele de temperament și-au spus cuvântul, iar nervii le-au fost puși la încercare. Cu toate acestea, Mirela și Oana au reușit să depășească momentele dificile și să ajungă până în semifinala competiției.

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La finalul ediției din 10 noiembrie 2026, cele două au vorbit despre experiența trăită și despre legătura care s-a format între ele. Dacă au pornit la drum ca prietene, au încheiat aventura simțindu-se mai degrabă ca două surori.

„Am venit prietene, plecăm surori”, au spus cele două la testimoniale, după eliminarea din competiție.

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Ce mesaje și-au transmis Mirela Vaida și Oana Tomoiagă după Asia Express 2026

După încheierea aventurii de pe Drumul Mătăsii, Mirela Vaida a publicat un mesaj emoționant pe rețelele de socializare, în care i-a mulțumit partenerei sale pentru tot sprijinul oferit pe parcursul competiției.

„Oana Tomoiaga, fata mea dragă, fără tine n-aș fi reușit! Am fost două femei cu caractere puternice, dar cu o singură inimă în cursa asta! Și ce frumos am dus-o până aproape de capăt! ❤️

Asia Express, ai fost una dintre cele mai intense și mai frumoase experiențe din viața mea!

Aș lua-o de la capăt oricând! Cu aceeași inimă, aceeași nebunie și aceeași poftă de viață!”, a transmis Mirela Vaida în mediul online.

La rândul ei, Oana Tomoiagă i-a dedicat un mesaj colegei sale de echipă și le-a mulțumit tuturor celor care le-au susținut pe parcursul emisiunii.

„Mirela, îți mulțumesc pentru drumul acesta! Am fost două femei diferite, dar foarte asemănătoare, unite de aceeași dorință: să mergem cât mai departe împreună, de mână! ♥️

Iar vouă, celor care ne-ați încurajat, ne-ați așteptat seară de seară și ați crezut în noi, vă mulțumim din inimă!”, a scris artista.

Chiar dacă nu au ajuns în marea finală, Mirela Vaida și Oana Tomoiagă au plecat din competiție cu o prietenie și mai puternică și cu amintiri pe care le vor păstra mult timp.

Asia Express 2026 continuă cu marea finală, difuzată miercuri, 11 noiembrie, de la ora 20:30, la Antena 1 și pe AntenaPLAY. Cele două echipe rămase în cursă se vor lupta pentru marele trofeu al sezonului 9, pe Drumul Mătăsii.

Ce a declarat iubitul Oanei Tomoiagă, după eliminarea ei de la Asia Express. Fosta concurentă s-a emoționat...

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