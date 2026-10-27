Antena Căutare
Home Asia Express Stiri Mirela Vaida si Oana Tomoiagă, mesaj dur la adresa unei echipe. Ce se întâmplă diseară la Asia Express: „Abia aștept să-i ardem..”

Mirela Vaida si Oana Tomoiagă, mesaj dur la adresa unei echipe. Ce se întâmplă diseară la Asia Express: „Abia aștept să-i ardem..”

Mirela și Oana au un plan pentru jokerul de la Asia Express și le-au transmis rivalilor un avertisment neașteptat. Ce se întâmplă în ediția din această seară?

Beatrice Ioana Autor: Beatrice Ioana
Publicat: Marti, 27 Octombrie 2026, 17:20 | Actualizat Marti, 27 Octombrie 2026, 17:22
Mirela Vaida si Oana Tomoiagă, mesaj dur la adresa unei echipe. Ce se întâmplă diseară la Asia Express: „Abia aștept să-i ardem..” | Antena 1
Urmărește A1 pe DiscoverUrmărește A1 pe Discover

Diseară, la „Asia Express – Drumul Mătăsii”, concurenții au parte de noi provocări și momente tensionate. Echipele rămase în competiție se întrec pentru a ajunge primele la Irina Fodor, însă cursa nu este lipsită de surprize. În ediția din 27 octombrie 2026, miza crește, iar jocul de amuletă le-ar putea schimba planurile concurenților.

Mirela și Oana, avertisment pentru concurenții Asia Express

Mirela și Oana au un avantaj pe care abia așteaptă să îl folosească: un joker care le-ar putea permite să le dea planurile peste cap celorlalte echipe. Cele două nu și-au ascuns intențiile și au transmis un mesaj provocator adversarilor, lăsând să se înțeleagă că sunt pregătite să profite de orice ocazie.

Cele două concurente au vorbit deschis despre strategia lor și au mărturisit că își doresc să se întâlnească în cursă cu celelalte echipe pentru a-și putea pune planul în aplicare. Declarațiile lor au fost însoțite de un avertisment adresat rivalilor.

Articolul continuă după reclamă

„Să dea Dumnezeu să vă întâlnim pe toți. Mă onorează să văd că vă este teamă de două muieri. Abia aștept să-i prindem și pe unde să-i prindem și să-i ardem cu jokerul ăla cu 10 minute de înghețare”, au declarat Mirela și Oana.

Mirela a subliniat că așteaptă cu nerăbdare momentul în care vor putea folosi avantajul pe care îl au la dispoziție.

„Abia aștept să folosim jokerul”, a mai spus aceasta.

Rămâne de văzut dacă cele două vor reuși să își pună strategia în aplicare și ce reacții vor avea ceilalți concurenți atunci când vor afla cum intenționează să folosească jokerul. Într-o competiție în care fiecare minut contează, un asemenea avantaj poate influența desfășurarea cursei.

Cursă pentru imunitate pe străduțele din China

Ediția din această seară aduce și o cursă pentru imunitate, în care concurenții vor străbate străduțele Chinei, într-un decor impresionant. Echipele vor trebui să își gestioneze timpul și energia pentru a ajunge cât mai repede la Irina Fodor.

Nu ratați o nouă ediție „Asia Express – Drumul Mătăsii”, marți, 27 octombrie, de la ora 20:30, la Antena 1 și pe AntenaPLAY, pentru a afla ce surprize îi așteaptă pe concurenți și dacă Mirela și Oana își vor folosi jokerul.

Citește și: Când are loc marea finală Asia Express 2026, la Antena 1. Data și ora la care se difuzează ultima ediție. Program TV

Când are loc marea finală Asia Express 2026, la Antena 1. Data și ora la care se difuzează ultima ediție. Program TV...

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
AS.ro Bagă divorț la doar câteva luni de la nuntă: „M-a înșelat cu mai multe femei! Am văzut-o cu proprii mei ochi!” Bagă divorț la doar câteva luni de la nuntă: „M-a înșelat cu mai multe femei! Am văzut-o cu proprii mei ochi!”
Observatornews.ro Tot mai mulți români cer băncilor rate mai mici. Creștere de 60% a solicitărilor de renegociere Tot mai mulți români cer băncilor rate mai mici. Creștere de 60% a solicitărilor de renegociere
Antena 3 O parte din blocul din Rahova s-a prăbușit în timpul demolării. Momentul a fost surprins în imagini O parte din blocul din Rahova s-a prăbușit în timpul demolării. Momentul a fost surprins în imagini
Comentarii


George Tănase & Ionuț Rusu îți aduc „Insula Iubirii | Parodia”, reinterpretarea show-ului fenomen. Vezi episoadele în AntenaPLAY!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 George Tănase & Ionuț Rusu îți aduc „Insula Iubirii | Parodia”, reinterpretarea show-ului fenomen. Vezi episoadele în AntenaPLAY!
Citește și
Concurenții de la Asia Express ajung la Templul lui Confucius! Emisiunea a fost lider de audiență Ce surprize aduce ediția de azi
Concurenții de la Asia Express ajung la Templul lui Confucius! Emisiunea a fost lider de audiență Ce surprize...
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
Ce vezi diseară, 27 octombrie, la Asia Express. Maurice Munteanu, dorință surprinzătoare la festivalul nocturn
Ce vezi diseară, 27 octombrie, la Asia Express. Maurice Munteanu, dorință surprinzătoare la festivalul nocturn
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Bagă divorț la doar câteva luni de la nuntă: „M-a înșelat cu mai multe femei! Am văzut-o cu proprii mei ochi!”
Bagă divorț la doar câteva luni de la nuntă: „M-a înșelat cu mai multe femei! Am văzut-o cu proprii mei... AntenaSport
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis public soția lui Cristiano Ronaldo: „Valoarea unei persoane nu poate depinde niciodată de...”
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis... Elle
Tatăl fetiței Mădălinei Apostol, declarații despre gențile furate ale vedetei! Cătălin Grozavu a făcut un apel: „Să le dea copiilor!”
Tatăl fetiței Mădălinei Apostol, declarații despre gențile furate ale vedetei! Cătălin Grozavu a făcut un... Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz Chefi.ro
O parte din blocul din Rahova s-a prăbușit în timpul demolării. Momentul a fost surprins în imagini
O parte din blocul din Rahova s-a prăbușit în timpul demolării. Momentul a fost surprins în imagini Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din septembrie 2026. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din septembrie 2026. Ce titluri vor fi disponibile useit
Luca Niculescu, politică total diferită de a predecesorului Ilie Bolojan: „Consolidarea fiscală nu poate fi făcută la nesfârşit prin creşterea taxelor“
Luca Niculescu, politică total diferită de a predecesorului Ilie Bolojan: „Consolidarea fiscală nu poate fi... BZI
Divorț în gruparea generalilor SRI. Florian Coldea, lăsat singur în firma de consultanță. Dumitru Cocoru a ieșit dintr-una din firmele fondate alături de fostul cap al Binomului
Divorț în gruparea generalilor SRI. Florian Coldea, lăsat singur în firma de consultanță. Dumitru Cocoru a... Jurnalul
Celine Dion are propria păpușă Barbie. Cum arată jucăria inspirată de celebra apariție a artistei la Oscarurile din 1998
Celine Dion are propria păpușă Barbie. Cum arată jucăria inspirată de celebra apariție a artistei la... Kudika
Madalina Apostol s-a filmat inainte sa isi ia viata. Ce spunea intr-un mesaj video despre fiica ei e dureros
Madalina Apostol s-a filmat inainte sa isi ia viata. Ce spunea intr-un mesaj video despre fiica ei e dureros Redactia.ro
Vitamina care costă 50 de bani şi ar putea încetini îmbătrânirea. Ce doză recomandă specialiştii
Vitamina care costă 50 de bani şi ar putea încetini îmbătrânirea. Ce doză recomandă specialiştii Observator
Arată ca un simplu coș în zona intimă, dar poate fi o problemă serioasă. Ce este chistul Bartholin?
Arată ca un simplu coș în zona intimă, dar poate fi o problemă serioasă. Ce este chistul Bartholin? MediCOOL
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz Chefi.ro
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Rețete de mâncăruri bogate în fibre pentru o digestie sănătoasă
Rețete de mâncăruri bogate în fibre pentru o digestie sănătoasă DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Miliardarul care l-a depășit pe Mark Zuckerberg în topul celor mai bogați oameni din lume. Ce avere fantastică are Michael Dell
Miliardarul care l-a depășit pe Mark Zuckerberg în topul celor mai bogați oameni din lume. Ce avere fantastică... UseIT
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz Chefi.ro
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x