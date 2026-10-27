Mirela și Oana au un plan pentru jokerul de la Asia Express și le-au transmis rivalilor un avertisment neașteptat. Ce se întâmplă în ediția din această seară?

Mirela Vaida si Oana Tomoiagă, mesaj dur la adresa unei echipe. Ce se întâmplă diseară la Asia Express: „Abia aștept să-i ardem..” | Antena 1

Diseară, la „Asia Express – Drumul Mătăsii”, concurenții au parte de noi provocări și momente tensionate. Echipele rămase în competiție se întrec pentru a ajunge primele la Irina Fodor, însă cursa nu este lipsită de surprize. În ediția din 27 octombrie 2026, miza crește, iar jocul de amuletă le-ar putea schimba planurile concurenților.

Mirela și Oana, avertisment pentru concurenții Asia Express

Mirela și Oana au un avantaj pe care abia așteaptă să îl folosească: un joker care le-ar putea permite să le dea planurile peste cap celorlalte echipe. Cele două nu și-au ascuns intențiile și au transmis un mesaj provocator adversarilor, lăsând să se înțeleagă că sunt pregătite să profite de orice ocazie.

Cele două concurente au vorbit deschis despre strategia lor și au mărturisit că își doresc să se întâlnească în cursă cu celelalte echipe pentru a-și putea pune planul în aplicare. Declarațiile lor au fost însoțite de un avertisment adresat rivalilor.

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„Să dea Dumnezeu să vă întâlnim pe toți. Mă onorează să văd că vă este teamă de două muieri. Abia aștept să-i prindem și pe unde să-i prindem și să-i ardem cu jokerul ăla cu 10 minute de înghețare”, au declarat Mirela și Oana.

Mirela a subliniat că așteaptă cu nerăbdare momentul în care vor putea folosi avantajul pe care îl au la dispoziție.

„Abia aștept să folosim jokerul”, a mai spus aceasta.

Rămâne de văzut dacă cele două vor reuși să își pună strategia în aplicare și ce reacții vor avea ceilalți concurenți atunci când vor afla cum intenționează să folosească jokerul. Într-o competiție în care fiecare minut contează, un asemenea avantaj poate influența desfășurarea cursei.

Cursă pentru imunitate pe străduțele din China

Ediția din această seară aduce și o cursă pentru imunitate, în care concurenții vor străbate străduțele Chinei, într-un decor impresionant. Echipele vor trebui să își gestioneze timpul și energia pentru a ajunge cât mai repede la Irina Fodor.

Nu ratați o nouă ediție „Asia Express – Drumul Mătăsii”, marți, 27 octombrie, de la ora 20:30, la Antena 1 și pe AntenaPLAY, pentru a afla ce surprize îi așteaptă pe concurenți și dacă Mirela și Oana își vor folosi jokerul.

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