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Mona Segall, mesaj după finala Asia Express 2026, care a doborât recordul de audiență al sezonului: „Oops, we did it again!”

Mona Segall a publicat imagini din culisele Asia Express, după finalul sezonului 9. Ce mesaj i-a transmis Irina Fodor producătoarei TV?

Beatrice Ioana Autor: Beatrice Ioana
Publicat: Joi, 12 Noiembrie 2026, 16:48 | Actualizat Joi, 12 Noiembrie 2026, 16:48
Mona Segall, mesaj după finala Asia Express 2026, care a doborât recordul de audiență al sezonului: „Oops, we did it again!” | Instagram
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Sezonul 9 al emisiunii „Asia Express – Drumul Mătăsii” s-a încheiat cu o finală tensionată, în care cele două echipe rămase în competiție au luptat până în ultima clipă pentru a pune mâna pe Perla din Shanghai și pentru marele premiu. În cursa decisivă s-au confruntat echipele formate din Valerie Lungu și Alex Gîlcă, respectiv Gabi Torje și Alexuc. La final, cei din urmă au reușit să câștige trofeul și premiul în valoare de 30.000 de euro, devenind învingătorii sezonului 9.

Mona Segall, mesaj emoționant după încheierea sezonului 9 Asia Express

În spatele probelor dificile, al momentelor tensionate și al aventurii trăite de concurenți s-a aflat o echipă numeroasă de profesioniști, care a muncit pentru ca fiecare ediție să ajungă pe micile ecrane.

Printre persoanele-cheie din spatele formatului se numără și Mona Segall, producătoarea TV care a contribuit la realizarea unora dintre cele mai cunoscute emisiuni din România.

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După încheierea filmărilor pentru ultimul episod al sezonului, Mona Segall a publicat pe conturile sale de socializare mai multe imagini din culisele proiectului, însoțite de un mesaj scurt, dar sugestiv.

Producătoarea a făcut referire atât la „Asia Express”, cât și la „America Express”, transmițând astfel bucuria de a fi dus la capăt încă un sezon al formatului.

„Oops, am făcut-o din nou! #americaexpress #asiaexpress”, a scris Mona Segall în mediul online.

Ce mesaj i-a transmis Irina Fodor producătoarei Mona Segall după finala Asia Express

Postarea producătoarei TV a atras rapid reacții din partea celor care au făcut parte din proiect. Mai mulți concurenți au felicitat-o pentru încheierea sezonului, iar printre persoanele care au lăsat un comentariu s-a numărat și Irina Fodor, prezentatoarea emisiunii.

Aceasta i-a transmis un mesaj plin de afecțiune, făcând referire la faptul că echipa a reușit încă o dată să ducă la bun sfârșit o aventură de proporții.

„Din nou și din nou și din nou, love”, a scris Irina Fodor în secțiunea de comentarii.

Asia Express, lider de audiență cu marea finală a sezonului 9

Finala sezonului 9 a adus în fața telespectatorilor ultimele confruntări dintre cele două echipe, într-o cursă în care fiecare secundă a contat. După numeroase provocări, drumuri dificile și misiuni care le-au pus la încercare rezistența, Gabi Torje și Alexuc au fost cei care au ajuns la final cu victoria.

Marea finală a încheiat astfel o nouă aventură „Asia Express”, un proiect care presupune o mobilizare impresionantă atât în fața camerelor, cât și în culise. Echipa de producție, coordonată de Mona Segall, a fost responsabilă de realizarea unui sezon plin de provocări, emoții și momente memorabile.

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