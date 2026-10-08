Mătasea a fost roșie la Asia Express! Ce echipă a fost eliminată în etapa a cincea. Reacțiile concurenților

Cursa pentru ultima șansă din etapa a cincea a emisiunii Asia Express s-a încehiat cu o eliminare! Echipa ajunsă pe ultimul loc a primit mătasea roșie, ceea ce semnifică plecarea acesteia din competiție.

După o cursă pentru eliminare desfășurată în lumea urșilor Panda, Irina Fodor a anunțat eliminarea unei echipe. Valerie și Alex Gîlcă au încheiat cursa pe primul loc, iar pe locul 2 au ajuns Maya și Mirela Retegan.

Înainte de a afla ce culoare are mătasea care decide soarta echipei pierzătoare, Irina Fodor a avut un discurs emoționant despre Cheloo.

„Cred că nu exagerez cu nimic când îți spun că te-am descoperit într-un fel care m-a surprins. Am descoperit niște profunzimi și o personalitate care explică într-un fel și versurile lui și cum a ajutat muzica lui să crească o generație”, a spus Irina Fodor.

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Mătasea a fost roșie! Ce echipă este eliminată de la Asia Express: „Au căzut niște fețe!”

Echipa care părsește Asia Express, sezonul 9, la finalul etapei a cincea, este formată din Cheloo și Mihai Ban.

„Echipa centenarilor vă mulțumește! Suntem foarte bine și o să fim și mai bine când voi o să fiți pe drum”, a spus Cheloo, care i-a îmbrățișat pe toți și le-a cerut să se bucure pentru plecarea lui și a prietenului său.

Concurenții au fost triști când au aflat că Mihai și Cheloo sunt eliminați de la Asia Express - Drumul Mătăsii și au mărturisit că se bucură că l-au cunoscut pe Cătălin Ștefan Ion, dincolo de duritatea artistului Cheloo.

Imaginile cu momentul în care Cheloo și Mihai Ban află că sunt eliminați din competiție au fost difuzate în ediția de pe 8 octombrie de Asia Express, show care face parte din programul TV. Antena 1.

Etapa a șasea a competiției va aduna la start 6 echipe rămase în joc: Alin Alexuc și Gabi Torje, Maurice Munteanu și Connie Preda, Mirela Vaida și Oana Tomoiagă, Loredana Chivu și Anamaria Mocanu, Maya și Mirela Retegan și Valerie Lungu și Alex Gîlcă. La începutul sezonului 9 s-au mai aflat și: What’s UP și Miky, Radu Isac și Eduard Hordilă și Cheloo și Mihai Ban, care au fost eliminați.

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Cheloo și Mihai Ban au fost eliminați de la Asia Express - Drumul Mătăsii în ediția difuzată pe 8 octombrie 2026, la Antena 1 și în AntenaPLAY! Cei doi prieteni au refuzat la cursa pentru ultima șansă să facă o probă care presupunea deghizarea în urși Panda, motiv pentru care au primit o penalizare de 30 de minute.

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