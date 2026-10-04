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Proba care i-a pus în dificultate pe concurenții de la Asia Express. Ce au avut de făcut pentru amuletă: „M-am speriat”

O nouă probă de la Asia Express le-a dat mari bătăi de cap concurenților. Pentru a pune mâna pe amuletă, aceștia au fost nevoiți să facă față unei provocări care i-a luat prin surprindere.

Autor: Oana Vacarusi
Publicat: Duminica, 04 Octombrie 2026, 20:18 | Actualizat Duminica, 04 Octombrie 2026, 20:18
Proba care i-a pus în dificultate pe concurenții de la Asia Express | Antena 1
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În ediția de seara trecută, Cursa pentru Ultima Șansă a fost una plină de emoții și răsturnări de situație. După un joc intens, Loredana Chivu și Ana Maria Mocanu au ajuns ultimele la Irina Fodor. Cele două nu au părăsit însă competiția. Aventura lor pe Drumul Mătăsii a continuat pentru că eșarfa a fost verde.

Proba care i-a pus în dificultate pe concurenții de la Asia Express

O nouă zi, noi provocări pentru concurenții de la Asia Express. Etapa de astăzi vine cu peisaje spectaculoase, drumuri lungi și o probă care i-a pus serios în dificultate pe cei rămași în competiție.

Irina Fodor i-a anunțat pe concurenți că urmează o călătorie printr-o zonă a Chinei în care diversitatea este la ea acasă. Etapa este legată de legendele fluviului Yangtze, cel mai lung fluviu din Asia, iar echipele vor traversa trei regiuni importante.

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Dimensiunile regiunilor i-au surprins pe concurenți. Hubei are aproximativ 60 de milioane de locuitori, Chongqing în jur de 35 de milioane, iar Sichuan ajunge la aproximativ 83 de milioane de locuitori.

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Pentru concurenți, fiecare etapă din China vine cu ceva nou. Gabi Torje a recunoscut că informațiile primite de la Irina Fodor l-au luat prin surprindere.

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Și Cheloo a avut o reacție pe măsură. Artistul a mărturisit că a fost surprins de numărul uriaș de locuitori din aceste regiuni.

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O etapă dedicată culturii chineze

Noua etapă nu înseamnă doar alergătură și probe dificile. Concurenții au ocazia să descopere cultura locală și tradițiile unuia dintre grupurile etnice recunoscute oficial în China.

Irina Fodor le-a explicat că traseul îi va purta spre o zonă legată de unul dintre cele mai cunoscute simboluri ale Chinei.

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Concurenții au ajuns în provincia Hubei, acasă pentru populația Tujia, unul dintre cele 56 de grupuri etnice recunoscute oficial în China.

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Proba cu abacul i-a speriat pe concurenți

După ce le-a explicat ce îi așteaptă în această etapă, Irina Fodor le-a oferit concurenților mapele și le-a prezentat proba pentru amuletă.

De această dată, echipele au primit abacuri. Nu a fost însă o simplă probă de matematică. Concurenții au trebuit să descifreze un număr scris în limba chineză și să îl reprezinte corect pe abac.

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Misiunea nu se oprea aici. După ce descopereau numărul, concurenții trebuiau să îl reprezinte pe abac cu ajutorul localnicilor.

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Proba i-a luat prin surprindere pe concurenți. Maya a recunoscut imediat că simplul cuvânt „abac” i-a dat emoții.

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După ce au primit abacele și toate instrucțiunile, concurenții nu au mai avut timp de pierdut. Fiecare echipă a pornit în cursă pentru a rezolva cât mai repede proba.

Asia Express – Drumul Mătăsii poate fi urmărit duminică, de la ora 20:00, dar și luni, marți și miercuri, de la 20:30, pe Antena 1 și în AntenaPLAY.

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