În ediția din 1 octombrie 2026 a emisiunii Asia Express-Drumul Mătăsii, concurenții au trăit momente de spaimă atunci când au ajuns la cel mai înalt pod de sticlă din lume! Descoperă cum au reacționat.

Trei echipe s-au calificat la cursa pentru ultima șansă și concurenții au încercat să dea tot ce au avut mai bun încă din primele momente ale misiunii. Totuși, curajul unora s-a terminat atunci când au ajuns la cel mai înalt pod de sticlă din lume, la Asia Express, show din programul TV al Antenei 1.

Momente de spaimă pe cel mai mare pod de sticlă din lume! Cum au reacționat concurenții Asia Express, ediția din 30 septembrie 2026

Pentru prima misiune a zilei, concurenții au avut sarcina de a convinge niște trecători să îmbrace hainele date de concurenți, să învețe și să recite o poezie, dar și să caute niște mascote și să facă poze ele.

Totuși, ceea ce părea să fie o cursă pentru ultima șansă destul de simplă, ceva neașteptat s-a întâmplat

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„Părea un parc de aventură”, a spus Mirela Retegan, când a ajuns la Zhangjiajie Grand Canyon.

Totuși, vedeta nu bănuia ce „aventuri” avea să trăiască, odată ajunsă aici: „Sunteți în unul dintre cele mai vizitate locuri din China Grand Canyon! Mii de turiști din întreaga lume vin aici să-și depășească fricile și să-și testeze curajul. Urmăriți harta și câștigați cât mai multe metalii. Pentru a le obține, trebuie să să treceți peste mai multe provocări. După cum puteți observa, pe lângă medaliile de bronz, argijt și aur, există și o medalie de platină, care poate schimba complet clasamentul. Este decizia voastră dacă încercați să o obțineți sau nu. Toate provocările tebuie făcute de cel puțin unul dintre voi. După fiecare reușită veți primi o panglică de culoarea medaliei obținute. La finalul traseului, întoarceți-vă aici, pentru a primi medaliile câștigate. Vă pup, Țuca”.

Prima provocare pentru obținerea unei medalii a fost trecerea celui mai mare pod de sticlă din lume!

„Eu am teamă de înălțimi! M-a luat panica”, a recunoscut Loredana Chivu.

„Nu îm vine să cred că trăim noi acum, cât de tare!”, a spus Maya, încântată.

„M-am uitat la televizor de atâtea ori, am zis că trebuie să fii nebun ca să ajungi aici și iată că fix aici am ajuns! Cea mai mare frică a mea de pe lumea asta e frica mea de înălțime”, a mărturiti Gabi Torje.

Degeaba a încercat Alin Alexuc să îl convingă să admire peisajul de la înălțimea.

„Nu m-am uitat, nu mă uit în jos, o să văd la TV pe unde am fost”, a spus Gabi Torje, încercând să se concentreze la mers.

Asia Express – Drumul Mătăsii poate fi urmărit duminică, de la ora 20:00, dar și luni, marți și miercuri, de la 20:30, pe Antena 1 și în AntenaPLAY.