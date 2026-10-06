Mirela Vaida a acuzat-o pe Valerie Lungu că i-a „furat” mașina la Asia Express. Ce s-a întâmplat: „Am crezut că mor!”

În ediția Asia Express de pe 6 octombrie 2026 la autostop a avut loc o răsturnare de situație neașteptată. În mașina oprită inițial de Mirela Vaida și Oana Tomoiagă s-au urcat Valerie Lungu și Alex Gîlcă. Situația a avut un motiv întemeiat.

Valerie Lungu și Alex Gîlcă au reușit să convingă un localnic să le cheme un taxi. Când mașina le-a ajuns, Mirela Vaida și Oana Tomoiagă au crezut că ele sunt cele care au oprit autoturismul. De fapt, mașina venise pentru Valerie și Alex.

Șoferul a oprit, Mirela Vaida a explicat unde își dorește să ajungă, iar mașina a înaintat puțin, moment în care Valerie și Alex și-au băgat rucsacurile în portbagaj.

„E mașina noastră că a comandat-o”, a strigat Valerie Lungu, însă Mirela și Oana nu au auzit explicația și au crezut că „le-au furat” mașina la Asia Express, sjow care face parte din programul TV Antena 1.

Răsturnare de situație la autostop. Cum au ajuns Valerie și Alex în mașina oprită inițial de Mirela și Oana. Ce s-a întâmplat, de fapt

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„Am crezut că mor! Nu se poate, să ne agațe șoferii noștri pe care îi dibuim și îi oprim. Deci ne-au luat mașina”, a spus Mirela Vaida.

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Situația tensionată s-a iscat ca urmare a unei erori de înțelegere, deoarece Alex și Valerie au luat mașina comandată pentru ei.

În sezonul 9 al emisiunii „Asia Express - Drumul Mătăsii", 18 concurenți, împărțiți în nouă echipe, au pornit într-o aventură care îi poartă prin două țări spectaculoase: Uzbekistan și China. La start s-au aflat Cheloo și Mihai Ban, Maurice Munteanu și Connie Preda, Mirela Vaida și Oana Tomoiagă, Radu Isac și Eduard Hordilă, Gabi Torje și Alin Alexuc Ciurariu, Loredana Chivu și Anamaria Mocanu, Valerie Lungu și Alex Gâlcă, Mirela Retegan și fiica sa, Maya, precum și What's UP și soția lui, Miky. Asia Express se vede pe Antena 1 și în AntenaPLAY.

Asia Express se vede pe Antena 1 și în AntenaPLAY.

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