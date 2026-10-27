Torje și Alexuc, avantaj neașteptat la Asia Express. Anunțul Irinei Fodor a stârnit tensiuni între concurenți

Gabi Torje și Alexuc au primit un avantaj important la Asia Express, după anunțul Irinei Fodor. Ce au aflat cei doi concurenți și cum au reacționat ceilalți?

După o etapă grea și agitată la Asia Express – Drumul Mătăsii, Irina Fodor a anunțat ce avantaj au primit Gabi Torje și Alexuc. Vestea i-a surprins pe concurenți și a stârnit noi discuții, mai ales că fiecare beneficiu poate face diferența în competiția pentru marele premiu.

Ce avantaj au primit Torje și Alexuc la Asia Express

Irina Fodor le-a explicat celor doi că nu vor mai fi nevoiți să îndeplinească misiunea de dinaintea calificării la jocul de amuletă. În schimb, aceștia vor merge direct la prezentatoarea emisiunii, fiind deja calificați la jocul programat pentru dimineața următoare.

„Dragii mei, vorbeam despre niște avantaje și despre niște câștiguri. Gabi și Alexuc, nu veți face misiunea de dinainte de calificare la joc, veți veni direct la mine, pentru că sunteți deja la jocul de mâine dimineață. Asta înseamnă că veți avea oricum cazare și, bineînțeles, coșul Kaufland”, le-a transmis Irina Fodor celor doi concurenți.

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Mai mult, prezentatoarea le-a dezvăluit că pot ajunge la destinație chiar și cu mașina de producție, fără să fie dezavantajați de timpul în care vor parcurge drumul. Astfel, Torje și Alexuc au primit un beneficiu important, care le permite să economisească timp și energie înaintea următoarei probe.

„Până acolo puteți să mergeți chiar și cu mașina de producție, pentru că nu contează în cât timp veți ajunge. Ați câștigat avantajul ăsta”, a precizat Irina Fodor.

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Cum au reacționat ceilalți concurenți la aflarea veștii

Anunțul a stârnit reacții în rândul concurenților de la Asia Express. Avantajele obținute pe parcursul competiției pot influența parcursul echipelor, iar fiecare minut câștigat poate conta în lupta pentru calificare.

Oana a comentat și situația lui Gabi Torje și Alexuc, amintind că și alte echipe au beneficiat de mici avantaje în urma probelor.

„Chiar dacă băieții au câștigat și au venit cu cel mai mare vas, Valerie și Alex au primit și ei un avans de cinci minute, pentru că au adus un vas”, a spus Oana în timpul testimonialelor.

În timp ce Torje și Alexuc au aflat că sunt deja calificați la jocul de amuletă, restul concurenților au pornit în misiunea explicată de Irina. Pentru aceștia, drumul spre următoarea etapă a competiției a continuat cu noi provocări, într-o cursă în care orice avantaj poate schimba situația.

Emisiunea „Asia Express – Drumul Mătăsii” este difuzată la Antena 1 și pe AntenaPLAY.