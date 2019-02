Vedetele Asia Express luptă pentru un bilet de avion către India

Duminică seară, de la ora 20:00, pe Antena 1, concurenții din Asia Express- Drumul Elefantului pășesc în ultima etapă din Sri Lanka. Cursa îi va purta prin locuri exotice, de care nu se vor putea bucura însă, căci autostopul, cazarea și misiunile ce au ca miză imunitatea și un bilet de avion spre India fac ca lupta să devină extrem de tensionată.

Cei care își doresc cu adevărat să obțină pașaportul de trecere către următoarea etapă vor lupta din răsputeri astăzi, căci doar primul cuplu care va păși în fața Ginei Pistol la linia de sosire va fi cel care primește biletele de avion către India. Pentru prima probă a acestei seri, vedetele vor fi nevoite să se reîntoarcă în piață și să facă rost de o ladă plină cu pește, însă un indiciu surpriză apărut în coșuri va instala panică între concurenți: ”A fost o confuzie generală, nimeni nu înțelegea nimic. Nu am primit nicio informație legată de ce trebuie să facem. Așa start haotic nu am trăit niciodată, suntem în ceață toți.”.

Pentru Ana Morodan și Teleșpan, salvați de elefantul verde în ultima etapă, ziua va fi și mai dificilă, căci vor porni la drum cu un handicap: „Când am văzut această găletușă nu m-am gândit că poate să fie atât de rău! Este teribil, ceva teribil.”. ”Pe noi oamenii abia ne iau așa, dar cu un handicap de genul acesta…”, va adăuga Cocuța.

După o zi în care vor întâmpina nenumărate provocări, căutarea unui loc de dormit va ridica mari probleme în rândul concurenților: ”Mai am vlagă să întreb în două locuri, apoi voi dormi pe stradă. Nu credeam că voi prinde momentul când am să mor. Asta e nivelul de oboseală de la Asia Express!”, va spune Teleșpan, după trei ore continue de încercări. Nici CRBL și Oase nu vor trece prin momente mai ușoare și vor încerca sub orice formă să găsească un acoperiș, fie că va fi vorba de un spital, sau de o secție de poliție. Stresul și oboseala celui mai dur reality show le va face pe vedete să izbucnească rând pe rând, iar tensiunile dintre echipe, ba chiar și dintre coechipieri se vor înteți: ”Eu sunt foarte competitivă, iar dacă lupt împotriva lui sunt și mai competitivă.”, va spune Ruby despre iubitul său, Robert.

Ce echipă își va asigura trecerea în următoarea etapă din Drumul Elefantului, în India, și ce veste neașteptată le va da Gina Pistol concurenților chiar la începutul serii, telespectatorii Antena 1 pot afla diseară, de la 20:00, într-o nouă ediție a celui mai dur reality show, Asia Express.

