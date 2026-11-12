Marea finală Asia Express 2026 a fost filmată în Shanghai, într-un decor spectaculos. Unde anume s-au întrecut Gabi Torje, Alin Alexuc, Valerie Lungu și Alex Gîlcă pentru trofeul competiției.

Unde a fost filmată marea finală Asia Express 2026. Locul spectaculos din Shanghai în care s-au întrecut ultimele două echipe | Antena 1

Marea finală Asia Express 2026 a avut loc în Shanghai, unul dintre cele mai spectaculoase orașe din China. Ultimele două echipe, Gabi Torje și Alin Alexuc, respectiv Valerie Lungu și Alex Gâlcă, s-au întrecut într-o cursă plină de adrenalină, cu probe dificile și momente care le-au pus la încercare curajul și rezistența. Printre cele mai impresionante locuri în care au ajuns concurenții s-a numărat celebrul Jin Mao Tower, unde au avut de îndeplinit o misiune la etajul 88.

Unde a fost filmată marea finală Asia Express 2026. Locul spectaculos din Shanghai în care s-au întrecut ultimele două echipe

Marea finală Asia Express 2026 a avut loc într-un loc spectaculos, cu un decor impresionant. Ultimele două echipe au jucat ultima etapă în Shanghai, unul dintre cele mai mari și mai spectaculoase orașe din China, unde au avut de trecut prin probe dificile. Una dintre cele mai solicitante misiuni s-a desfășurat la Jin Mao Tower, un zgârie-nori celebru, cu o înălțime de peste 420 de metri.

O provocare importantă a avut loc la etajul 88 al clădirii Jin Mao Tower. Acolo, concurenții au fost suspendați în chingi și au trebuit să parcurgă o platformă exterioară, aflată la mare înălțime.

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Zgârie-norul este în zona Lujiazui, în districtul financiar Pudong, și oferă o priveliște impresionantă asupra orașului și a celebrului cartier Bund, aflat de cealaltă parte a râului Huangpu.

Potrivit publicației oficiale a administrației orașului Shanghai, clădirea are 88 de etaje și o înălțime de peste 420 de metri. Turnul a fost inaugurat în 1999 și a fost, la momentul finalizării, cea mai înaltă clădire din Shanghai.

Jin Mao Tower este ușor de recunoscut datorită formei sale. Arhitectura îmbină elemente moderne cu influențe tradiționale chinezești. Silueta sa amintește de o pagodă, cu mai multe niveluri care se retrag treptat spre vârf.

Potrivit som.com, care a proiectat clădirea, turnul are 421 de metri înălțime și 88 de etaje. Designul său a fost gândit astfel încât să combine elemente din arhitectura chineză cu tehnologia modernă folosită în construcția zgârie-norilor.

Un alt detaliu interesant este legătura cu numărul 8. În cultura chineză, acesta este considerat un simbol al norocului și prosperității. De aceea, clădirea are 88 de etaje și o structură arhitecturală în care apar mai multe elemente inspirate de acest număr.

Ce au avut de făcut concurenții la etajul 88 al clădirii

Pentru finaliștii Asia Express 2026, vizita la Jin Mao Tower nu a fost una turistică. Aceștia au fost puși în fața unei probe care le-a testat curajul și capacitatea de a-și controla emoțiile.

Gabi Torje, Alin Alexuc, Valerie Lungu și Alex Gâlcă au fost suspendați în chingi și au trebuit să parcurgă o platformă exterioară. Misiunea presupunea să execute mai multe poziții pentru fotografii, la indicațiile personalului.

Valerie Lungu a recunoscut că momentul a fost unul extrem de dificil pentru ea. Concurenta a încercat să își controleze teama și să ducă misiunea la bun sfârși.

Nici Gabi Torje nu a rămas indiferent în fața provocării. Fostul fotbalist a recunoscut că i-a fost frică, deși a ales să iasă primul pentru a vedea cum se desfășoară proba.

Jin Mao Tower, una dintre cele mai cunoscute clădiri din Shanghai

Dincolo de proba din Asia Express, Jin Mao Tower este o atracție importantă pentru turiștii care ajung în Shanghai.

Potrivit administrației districtului Pudong, platforma de observație de la etajul 88 se află la o înălțime de 340,1 metri și are o suprafață de aproximativ 1.520 de metri pătrați. De aici, vizitatorii pot admira panorama orașului și clădirile impresionante din zona financiară.

Accesul către etajul 88 se face cu ajutorul unor lifturi de mare viteză. Acestea pot ajunge la o viteză de 9,1 metri pe secundă și transportă vizitatorii până la platforma de observație în aproximativ 45 de secunde.

Un alt element interesant este faptul că Jin Mao Tower nu este doar o clădire de birouri. În interior se află și hotelul Grand Hyatt Shanghai, care ocupă etajele superioare ale turnului, precum și spații comerciale și zone dedicate evenimentelor.

Potrivit som.com, hotelul dispune de 555 de camere și ocupă ultimele 38 de etaje ale clădirii.

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