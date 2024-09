Asia Express, 18 septembrie 2024. O nouă echipă părăsește emisiunea! Ce au spus despre experientă

Episodul 13 al sezonului 7 Asia Express - Drumul Zeilor, din data de 18 septembrie 2024. Cele trei echipe aflate în cursa pentru ultima șansă au aflat care dintre ele au ajuns pe ultimul loc la Irina Fodor. Rezultatul nu i-a luat prin surprindere pe cei eliminați: „Știam că am ajuns ultimii. Am dat tot ce am putut”, spuneau ei.

Miercuri, 18.09.2024, 23:59