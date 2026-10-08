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Asia Express 2026. Anamaria Mocanu a luat cu asalt cântarul unei familii ce le-a oferit cazare

Episodul 20 al sezonului 9 Asia Express - Drumul Mătăsii, din data de 8 octombrie 2026. Loredana Chivu și Anamaria Mocanu au găsit cu ușurință o cazare. De cum a intrat în casa gazdelor, Anamaria Mocanu a luat cu asalt cântarul familiei și a aflat că are 49,6 kilograme. Concurenta a vrut să-i spună prietenei sale cât a slăbit, însă aceasta era prea înfometată să se gândească la așa ceva.
Joi, 08.10.2026, 20:30
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Asia Express 2026. Care sunt echipele trimise în cursa pentru ultima șansă

Asia Express 2026. Care sunt echipele trimise în cursa pentru ultima șansă

Logo show Joi, 08.10.2026, 21:00 Furnicuțele 2026. Testul sincerității la Lucrarea de control! Răspunsurile Mioarei Velicu: „Nu pot dușmănie!”

Furnicuțele 2026. Testul sincerității la Lucrarea de control! Răspunsurile Mioarei Velicu: „Nu pot dușmănie!”

Logo show Joi, 08.10.2026, 19:00 Furnicuțele 2026. Mioara Velicu dezvăluie de ce nu a îmbrăcat niciodată rochia de mireasă: „Mi-a fost rușine de vârstă!”

Furnicuțele 2026. Mioara Velicu dezvăluie de ce nu a îmbrăcat niciodată rochia de mireasă: „Mi-a fost rușine de vârstă!”

Logo show Joi, 08.10.2026, 18:46 Furnicuțele 2026. Mioara Velicu, la jocul cu inele pe sticle. Ce premiu a reușit să câștige

Furnicuțele 2026. Mioara Velicu, la jocul cu inele pe sticle. Ce premiu a reușit să câștige

Logo show Joi, 08.10.2026, 18:30 Furnicuțele 2026. Mioara Velicu mărturisește ce rol important a jucat Maria Ciobanu în viața ei: „Ne lua cu ea la nunți!”

Furnicuțele 2026. Mioara Velicu mărturisește ce rol important a jucat Maria Ciobanu în viața ei: „Ne lua cu ea la nunți!”

Logo show Joi, 08.10.2026, 18:19 Furnicuțele 2026. Grigore Gherman și Ilie Caraș, momente speciale alături de doamna muzicii populare, Mioara Velicu

Furnicuțele 2026. Grigore Gherman și Ilie Caraș, momente speciale alături de doamna muzicii populare, Mioara Velicu

Logo show Joi, 08.10.2026, 18:00 Furnicuțele 2026. Cum a descoperit Mioara Velicu că vrea să devină interpretă de muzică populară

Furnicuțele 2026. Cum a descoperit Mioara Velicu că vrea să devină interpretă de muzică populară

Logo show Joi, 08.10.2026, 17:43 Furnicuțele 2026. Mioara Velicu și Mirabela Dauer încearcă să ghicească propoziții citind pe buze, cu muzica la maxim în căști

Furnicuțele 2026. Mioara Velicu și Mirabela Dauer încearcă să ghicească propoziții citind pe buze, cu muzica la maxim în căști

Logo show Joi, 08.10.2026, 17:34 Furnicuțele 2026. Mioara Velicu, surprinsă în platou de Mirabela Dauer! Revedere emoționantă între două mari doamne ale muzicii

Furnicuțele 2026. Mioara Velicu, surprinsă în platou de Mirabela Dauer! Revedere emoționantă între două mari doamne ale muzicii

Logo show Joi, 08.10.2026, 17:16 Mireasa, sezonul 14. Claudia și Valentin, primul sărut! Cei doi au devenit un cuplu

Mireasa, sezonul 14. Claudia și Valentin, primul sărut! Cei doi au devenit un cuplu

Logo show Joi, 08.10.2026, 15:57 Mireasa, sezonul 14. Alexandra, noua concurentă: „Este un băiat care mi-a atras atenția!”

Mireasa, sezonul 14. Alexandra, noua concurentă: „Este un băiat care mi-a atras atenția!”

Logo show Joi, 08.10.2026, 15:50 Mireasa, sezonul 14. Au expirat cele 14 zile ale lui Ande! Ce decizie a luat Beleuț

Mireasa, sezonul 14. Au expirat cele 14 zile ale lui Ande! Ce decizie a luat Beleuț

Logo show Joi, 08.10.2026, 15:42
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