Asia Express 2026. Anamaria Mocanu a luat cu asalt cântarul unei familii ce le-a oferit cazare
Episodul 20 al sezonului 9 Asia Express - Drumul Mătăsii, din data de 8 octombrie 2026. Loredana Chivu și Anamaria Mocanu au găsit cu ușurință o cazare. De cum a intrat în casa gazdelor, Anamaria Mocanu a luat cu asalt cântarul familiei și a aflat că are 49,6 kilograme. Concurenta a vrut să-i spună prietenei sale cât a slăbit, însă aceasta era prea înfometată să se gândească la așa ceva.
Joi, 08.10.2026, 20:30