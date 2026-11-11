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FINALA Asia Express 2026. Cum au reușit Gabi Torje și Alin Alexuc să facă rost de 300 de yuani

Finala sezonului 9 Asia Express - Drumul Mătăsii, din data de 11 noiembrie 2026. Finaliștii au descoperit un loc cu totul inedit într-o piață din Shanghai. Afacerea unui localnic i-a surprins. Bărbatul făcea portrete și desene din hârtie și a avut nevoie de doar trei minute să decupeze un portret pentru Marius Damian. La acesta în magazin, finaliștii puteau găsi codul pentru următoarea misiune, însă îl primeau doar dacă îl ajutau pe artist să vândă produse în valoare de 300 de yuani.
Miercuri, 11.11.2026, 21:30
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FINALA Asia Express 2026. Valerie Lungu a trecut prin adevărate chinuri la proba masajului tradițional: A venit Poliția că urlu eu?

FINALA Asia Express 2026. Valerie Lungu a trecut prin adevărate chinuri la proba masajului tradițional: A venit Poliția că urlu eu?

Logo show Miercuri, 11.11.2026, 23:05 FINALA Asia Express 2026. Echipele, nevoite să treacă printr-un test de inteligență la "Jocul laserelor" și "Ochiul răului"

FINALA Asia Express 2026. Echipele, nevoite să treacă printr-un test de inteligență la "Jocul laserelor" și "Ochiul răului"

Logo show Miercuri, 11.11.2026, 22:35 FINALA Asia Express 2026. O șoferiță de taxi i-a urmărit pe Valerie și Alex ca să-i plătească cursa

FINALA Asia Express 2026. O șoferiță de taxi i-a urmărit pe Valerie și Alex ca să-i plătească cursa

Logo show Miercuri, 11.11.2026, 22:30 FINALA Asia Express 2026. Gabi Torje a făcut senzație în costum de sirenă

FINALA Asia Express 2026. Gabi Torje a făcut senzație în costum de sirenă

Logo show Miercuri, 11.11.2026, 22:00 FINALA Asia Express 2026. Ceartă de proporții între Valerie Lungu și Alex Gîlcă! Ce gest a făcut influencerița în mijlocul străzii

FINALA Asia Express 2026. Ceartă de proporții între Valerie Lungu și Alex Gîlcă! Ce gest a făcut influencerița în mijlocul străzii

Logo show Miercuri, 11.11.2026, 21:50 FINALA Asia Express 2026. Momente de panică pentru Valerie Lungu, la peste 500 de metri înălțime: Măcar am murit în China!

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Logo show Miercuri, 11.11.2026, 21:00 FINALA Asia Express 2026. Prima misiune pentru finaliști. Concurenții trebuie să descopere traducerea unei expresii în mandarină

FINALA Asia Express 2026. Prima misiune pentru finaliști. Concurenții trebuie să descopere traducerea unei expresii în mandarină

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FINALA Asia Express 2026. Mesajul Irinei Fodor pentru cele două echipe înainte de start: Începe cea mai importantă cursă din viața voastră!

Logo show Miercuri, 11.11.2026, 20:30 Furnicuțele 2026. Johny Romano, mărturisire despre lipsurile materiale din trecut: „M-am ofticat, dar rușine nu mi-a fost niciodată”

Furnicuțele 2026. Johny Romano, mărturisire despre lipsurile materiale din trecut: „M-am ofticat, dar rușine nu mi-a fost niciodată”

Logo show Miercuri, 11.11.2026, 18:59 Furnicuțele 2026. Johny Romano și Mădălin Cîrje, stropiți cu apă la „StropHIT!”

Furnicuțele 2026. Johny Romano și Mădălin Cîrje, stropiți cu apă la „StropHIT!”

Logo show Miercuri, 11.11.2026, 18:50 Furnicuțele 2026. Ce a făcut Johny Romano cu primii bani câștigați din muzică

Furnicuțele 2026. Ce a făcut Johny Romano cu primii bani câștigați din muzică

Logo show Miercuri, 11.11.2026, 18:38 Furnicuțele 2026. Cum sunt părinții lui Johny Romano? Artistul a povestit totul

Furnicuțele 2026. Cum sunt părinții lui Johny Romano? Artistul a povestit totul

Logo show Miercuri, 11.11.2026, 18:25
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