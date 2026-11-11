FINALA Asia Express 2026. Cum au reușit Gabi Torje și Alin Alexuc să facă rost de 300 de yuani

Finala sezonului 9 Asia Express - Drumul Mătăsii, din data de 11 noiembrie 2026. Finaliștii au descoperit un loc cu totul inedit într-o piață din Shanghai. Afacerea unui localnic i-a surprins. Bărbatul făcea portrete și desene din hârtie și a avut nevoie de doar trei minute să decupeze un portret pentru Marius Damian. La acesta în magazin, finaliștii puteau găsi codul pentru următoarea misiune, însă îl primeau doar dacă îl ajutau pe artist să vândă produse în valoare de 300 de yuani.

Miercuri, 11.11.2026, 21:30