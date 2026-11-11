FINALA Asia Express 2026. Momente de panică pentru Valerie Lungu, la peste 500 de metri înălțime: Măcar am murit în China!

Finala sezonului 9 Asia Express - Drumul Mătăsii, din data de 11 noiembrie 2026. Finaliștii au dus la bun sfârșit prima probă la una dintre cele mai emblematice clădiri din Shanghai, la etajul 88. Aceștia au trebuit să facă o plimbare la înălțime și să se și pozeze. Proba i-a pus față în față cu frica de înălțime. „Eu nu pot să înțeleg de ce fix în finală au dat această misiune care este foarte complicată, care te încetinește, mai ales pe mine. Eu am o frică, eu leșin acolo de frică, fac atac de panică”, spune Valerie.

Miercuri, 11.11.2026, 21:00