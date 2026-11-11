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Home Asia Express Video FINALA Asia Express 2026. Momente de panică pentru Valerie Lungu, la peste 500 de metri înălțime: Măcar am murit în China!
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FINALA Asia Express 2026. Momente de panică pentru Valerie Lungu, la peste 500 de metri înălțime: Măcar am murit în China!

Finala sezonului 9 Asia Express - Drumul Mătăsii, din data de 11 noiembrie 2026. Finaliștii au dus la bun sfârșit prima probă la una dintre cele mai emblematice clădiri din Shanghai, la etajul 88. Aceștia au trebuit să facă o plimbare la înălțime și să se și pozeze. Proba i-a pus față în față cu frica de înălțime. „Eu nu pot să înțeleg de ce fix în finală au dat această misiune care este foarte complicată, care te încetinește, mai ales pe mine. Eu am o frică, eu leșin acolo de frică, fac atac de panică”, spune Valerie.
Miercuri, 11.11.2026, 21:00
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FINALA Asia Express 2026. Prima misiune pentru finaliști. Concurenții trebuie să descopere traducerea unei expresii în mandarină

FINALA Asia Express 2026. Prima misiune pentru finaliști. Concurenții trebuie să descopere traducerea unei expresii în mandarină

Logo show Miercuri, 11.11.2026, 20:40 FINALA Asia Express 2026. Mesajul Irinei Fodor pentru cele două echipe înainte de start: Începe cea mai importantă cursă din viața voastră!

FINALA Asia Express 2026. Mesajul Irinei Fodor pentru cele două echipe înainte de start: Începe cea mai importantă cursă din viața voastră!

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Furnicuțele 2026. Johny Romano, mărturisire despre lipsurile materiale din trecut: „M-am ofticat, dar rușine nu mi-a fost niciodată”

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Furnicuțele 2026. Johny Romano, primul concert la doar șapte zile de la lansarea primei lui piese: ”Am stat într-o teroare!”

Logo show Miercuri, 11.11.2026, 17:46 Furnicuțele 2026. Connect-R despre Johny Romano: „Pe partea artistică distruge. Este un monstru!”

Furnicuțele 2026. Connect-R despre Johny Romano: „Pe partea artistică distruge. Este un monstru!”

Logo show Miercuri, 11.11.2026, 17:16 Mireasa, sezonul 14. Schimb de replici între Beleuț și Anastasia după dezvăluirile despre băiatul care i-ar fi trimis bani

Mireasa, sezonul 14. Schimb de replici între Beleuț și Anastasia după dezvăluirile despre băiatul care i-ar fi trimis bani

Logo show Miercuri, 11.11.2026, 15:58 Mireasa, sezonul 14. Cine s-a decurcat cel mai bine la task-ul baloanelor

Mireasa, sezonul 14. Cine s-a decurcat cel mai bine la task-ul baloanelor

Logo show Miercuri, 11.11.2026, 15:43
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