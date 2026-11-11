FINALA Asia Express 2026. Ceartă de proporții între Valerie Lungu și Alex Gîlcă! Ce gest a făcut influencerița în mijlocul străzii

Finala sezonului 9 Asia Express - Drumul Mătăsii, din data de 11 noiembrie 2026. Încă de la finalul celei de-a doua probe, Valerie și Alex încep să se contrazică. De la străduțele înguste și indicii ascunse, cei doi lasă presiunea cursei să crească între ei. Valerie se înfurie încă de pe drum, când vede că șoferul nu conduce atât de repede pe cât se aștepta ea.

Miercuri, 11.11.2026, 21:50