Asia Express 2026. Au ieșit scântei între Loredana Chivu și Ana Maria Mocanu! De la ce a pornit cearta

Episodul 30 al sezonului 9 Asia Express - Drumul Mătăsii, din data de 26 octombrie 2026. Una dintre probele pregătite de Irina Fodor pentru cea de-a opta estapă se dovedește a fi atât de complicată încât nu puține au fost momentele în care concurenții s-au enervat și au răbufnit. Printre ei s-a aflat și Loredana Chivu și Ana Maria Mocanu, care s-au certat mai rău ca niciodată și și-au aruncat replici dure. Camerele de filmat au surprins totul.

Luni, 26.10.2026, 22:03