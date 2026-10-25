Asia Express 2026. Barieră lingvistică! Valerie Lungu și-a pierdut răbdarea la autostop: „Ce nu înțelegi, omule?!”

Episodul 29 al sezonului 9 Asia Express - Drumul Mătăsii, din data de 25 octombrie 2026. După ce au câștigat un avantaj de 15 minute, Valerie și Alex au pornit spre următoarea misiune, convinși că pot avansa rapid. Au rezolvat puzzle-ul, au făcut fotografia cerută și au continuat drumul în căutarea unei mașini, însă autostopul s-a dovedit o adevărată provocare. Așteptarea și încercările nereușite au făcut-o pe Valerie să-și piardă răbdarea, iar reacția ei nu a întârziat să apară.

Duminica, 25.10.2026, 21:28