Asia Express 2026. Ce echipă a câștigat Imunitatea Mare

Episodul 18 al sezonului 9 Asia Express - Drumul Mătăsii, din data de 5 octombrie 2026. Irina Fodor a anunțat cum arată clasamentul cursei, precum și ce echipă a obținut Imunitatea Mare și se va relaxa în următoarele zile ale etapei. Prezentatoarea Asia Express a spus în ce ordine au ajuns la ea concurenții. La careu, concurenții Asia Express i-au cântat „La mulți ani” lui Alex Gîlcă. Deși el și Valerie Lungu au muncit pentru a obține un cadou special pentru sărbătorit, și anume imunitatea, cei doi parteneri s-au clasat pe locul 2.

Marti, 06.10.2026, 23:56