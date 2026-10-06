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Asia Express 2026. Ce echipă a câștigat Imunitatea Mare

Episodul 18 al sezonului 9 Asia Express - Drumul Mătăsii, din data de 5 octombrie 2026. Irina Fodor a anunțat cum arată clasamentul cursei, precum și ce echipă a obținut Imunitatea Mare și se va relaxa în următoarele zile ale etapei. Prezentatoarea Asia Express a spus în ce ordine au ajuns la ea concurenții. La careu, concurenții Asia Express i-au cântat „La mulți ani” lui Alex Gîlcă. Deși el și Valerie Lungu au muncit pentru a obține un cadou special pentru sărbătorit, și anume imunitatea, cei doi parteneri s-au clasat pe locul 2.
Marti, 06.10.2026, 23:56
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Furnicuțele 2026. Emma Ștefan, despre relația specială cu fiul lui Tavi Colen: „Îl iubesc enorm!”

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Furnicuțele 2026. Ce spune Gheorghe Gheorghiu despre Emma Ștefan și legătura lor: „Ce noroc au unii...”

Logo show Marti, 06.10.2026, 18:15
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