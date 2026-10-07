Asia Express 2026. Ce echipe s-au calificat la jocul de amuletă. De ce s-au declarat nemulțumite Mirela și Oana

Episodul 19 al sezonului 9 Asia Express - Drumul Mătăsii, din data de 7 octombrie 2026. Trei echipe s-au calificat la jocul de amuletă. După o cursă nocturnă, Irina Fodor a tras linie și a anunțat cele trei perechi calificate: Cheloo și Mihai Ban, care au fost bucuroși că au ajuns pentru prima oară primii la Irina, Maya și Mirela Retegan și Loredana Chivu și Anamaria Mocanu.

Miercuri, 07.10.2026, 21:30